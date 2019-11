La direction du commerce de la wilaya d’Alger a rappelé, hier, aux commerçants activant dans son territoire, que le délai de retrait du registre du commerce électronique (RCE) expirera le 31 décembre 2019. La direction du commerce de la wilaya d’Alger invite, dans un communiqué, les commerçants (personnes physiques et morales) qui n’ont pas encore retiré le registre du commerce électronique (RCE), à se rapprocher des services du Centre national du registre due commerce (Cnrc) pour le faire avant l’expiration du délai légal. Tous les commerçants sont appelés à introduire une demande de modification de leurs extraits de registre du commerce, auprès des antennes locales du Cnrc, pour obtenir le code électronique, précise la même source. A l’expiration de ce délai (31 décembre 2019), tout registre du commerce dépourvu du code «RCE» est considéré «nul et non avenu» et son titulaire ne pourra pas exercer son activité commerciale, souligne le communiqué.