Le cancer du sein continue de faire de nombreuses victimes en Algérie. La raison première est bien évidemment le retard enregistré dans le dépistage. Hier, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a affirmé, à Mostaganem, que la prise de conscience de la nécessité d’un dépistage précoce du cancer est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. En présidant les cérémonies de célébration de la Journée arabe de sensibilisation sur le cancer du sein, Eddalia a souligné que l’initiative approuvée en février dernier en Algérie lors d’une rencontre des ministres arabes des Affaires sociales, vise à intensifier les activités de sensibilisation des femmes et des filles sur cette maladie. «Ces actions ne doivent pas se limiter au cancer du sein chez la femme mais englober aussi le cancer du col de l’utérus et le cancer de la prostate et du colon chez les hommes », a-t-elle déclaré. Un diagnostic précoce de toutes les maladies doit se transformer en une culture qui peut atténuer les coûts de traitement de leurs répercussions, notamment l’aspect financier et corporel par les traitements de chimiothérapie et radiothérapie. La ministre a donné lors de cette journée préventive célébrée pour la première fois dans les pays arabes, le coup d’envoi de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein sous le slogan «dépistage précoce du cancer du sein peut sauver ta vie» a été lancé à Mostaganem en faveur des zones rurales et reculées, destinée aux femmes des communes de Souaflia Tazgait et de la distribution des aides humanitaires.