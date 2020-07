Depuis une année, et chaque mois, les souscripteurs Aadl viennent exprimer leur mécontentement devant le siège de l'agence et celui de la wilaya. Si pour une partie des manifestants, la priorité reste le lancement des projets, pour d'autres le problème est tout autre: l'affectation des logements dans d'autres daïras, autres que celles de Bouira. Comme nous l'avions déjà rapporté, des souscripteurs refusent cette décision d'affecter les bénéficiaires aux sites d'El Hachimia, alors qu'ils sont natifs de Bouira. En réponse à la doléance relative à la première tranche, le secrétaire général de la wilaya a, lors de la réception des manifestants, attisé leur colère.

«Le foncier est disponible pour lancer les projets de logements restants de l'Agence de l'amélioration et de développement du logement (Aadl) du programme 2013, à Bouira», a assuré mercredi le secrétaire général de wilaya, Mustapha Dahou. «Pour les projets Aadl, le foncier est disponible, même s'il se pose crucialement pour les autres types de logements à Bouira», a expliqué Mustapha Dahou, qui recevait une délégation des souscripteurs au programme Aadl 2013.

Comment booster la cadence

Dans la matinée, plus de 200 souscripteurs à ce programme ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya, pour protester contre le retard et le non lancement de quelques projets Aadl à Bouira, a-t-on constaté. «Nous voulons nos logements. Nous les attendons depuis 2013», ont-ils écrit sur les pancartes qu'ils ont brandies, lors de ce rassemblement. Les souscripteurs à ce même programme Aadl 2013 ont réclamé l'intervention des autorités locales pour booster la cadence des travaux et lancer tous les projets de cette formule, dite location-vente, à Bouira. ´´Le projet des 384 unités Aadl à Tiliouine (Lakhdaria), celui des 1 890 Logements d'Ouled Bellil à Bouira, ainsi que le projet de plus de 1 000 logements de Sour El Ghozlane (Sud de Bouira), ne sont toujours pas lancés», a expliqué un membre de l'association locale des souscripteurs Aadl, Bachir Sidi Ali. Lors d'une réunion entre le secrétaire général de la wilaya et les représentants des protestataires, le représentant local de l'Aadl, Hamza Belkaïd, a expliqué que les études sont en cours et que des avis d'appels d'offres nationaux ont été lancés pour attribuer prochainement ces trois projets (Ouled Bellil, Sour El Ghozlane et Tiliouine). «Nous avons déjà choisi les bureaux

d'études pour lancer ces projets», a-t-il assuré.

Rencontre avec le directeur local

À propos du ralentissement de la cadence des travaux des projets en cours de réalisation, Hamza Belkaïd a précisé qu'il est dû à quelques contraintes techniques et à la crise sanitaire du Covid-19 que vit la wilaya et tout le pays. Concernant le projet des 300 Logements implantés à Herkat (ville de Bouira), «les travaux ont été relancés après un arrêt de quelques semaines», a assuré le directeur local de l'Aadl. Au sujet des 325 unités Aadl du site de Belmahdi, à la sortie Nord de la ville de Bouira, réalisées et achevées, et qui devaient être distribuées le 5 juillet dernier, la remise des clés a été retardée, afin d'apporter les dernières retouches, selon les explications de Dahou. «Ces 325 unités seront distribuées d'ici à la fin du mois d'août», a-t-il indiqué. Les représentants des protestataires ont également soulevé le problème du choix des sites ainsi que le retard mis dans la prise en charge des recours introduits auprès de l'agence locale de l'Aadl.

Le directeur local de cette agence a répondu que ces préoccupations seront transmises directement à la direction générale de l'Aadl. «Nous devons prévoir l'organisation d'une rencontre avec le directeur commercial de l'Agence nationale (Aadl) pour tenter de trouver les solutions idoines et définitives aux contraintes soulevées», a-t-il souligné à l'APS. S'agissant de l'autre protestation, en l'occurrence l'affectation sur sites, la direction ne s'est à ce jour pas prononcée et dit être incompétente en la matière. Lors de la dernière manifestation, ils étaient une cinquantaine à venir réclamer justice et leurs droits. Sur les pancartes soulevées on pouvait lire: «Des affectations en conformité avec la résidence», «Une enquête pour dévoiler les malversations dans la distribution», «Halte à la hogra»... à l'origine de cette manifestation qui succède à plusieurs autres, la décision de la direction de l'agence d'affecter les demandeurs de Bouira sur les sites d'El Hachimia, à 35 km au sud du chef-lieu et de celui de Sour El Ghozlane plus au Sud. «Nous sommes natifs de Bouira, comment peut-on du jour au lendemain nous changer de résidence quand des personnes venues de ces communes auraient bénéficié de logements à Bouira», nous affirme un manifestant. Les manifestants qui ont exigé de rencontrer le responsable de l'agence réclament leur intégration sur la liste des éventuels bénéficiaires des sites de Belmahdi et des 2 200 logements implantés au chef-lieu de wilaya. Précisons que deux projets lancés à Bouira ont été réceptionnés et distribués durant l'exercice écoulé au chef-lieu de la wilaya. Il s'agit du projet réalisé par l'entreprise Damou et celui du bâtisseur Gebeco qui a la charge de la construction des 2 200 logements. La première entreprise a repris le projet à l'arrêt et résilié le contrat avec l'entreprise Ergozoth.

Un autre projet Aadl connaît une avancée remarquable, mais subitement freinée par le Covid-19, qui a durement impacté le secteur de l'habitat. Notre interlocuteur conclut par cette question: «Est-ce que je pouvais déposer un dossier à Alger ou ailleurs sans justifier de ma résidence. La réponse est, bien sûr, négative.»