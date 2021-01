Ça a été ! Comme pendant la période du western, des Américains ont pris d’assaut le Capitole US, durant la journée du Wednesday 6 janvier 2021 ! Cette ruée des républicains, a eu lieu lorsque Donald Trump, le président sortant des USA, un président qui ne veut pas sortir, a demandé à ses nombreux partisans de perturber les travaux des élus nationaux par une occupation des lieux. Ça n’a pas raté ! La ruée, pas vers l’or, mais vers le Capitole, tourna vite à la pagaille. Les yankees venaient d’avoir « le même comportement que celui du Panama ! » La comparaison est d’un illustre ex-président ! Ladite comparaison voulait tout simplement dire que c’étaient là des manœuvres dignes d’une « république bananière » ! La maire de Washington imposa un couvre-feu à partir de 18 heures ! L’insurrection fut qualifiée de sans précédent. Depuis l’Europe, des voix s’élèvent contre la tentative de « coup d’Etat » des pro-Trump qui se pavanaient à l’intérieur du Capitole, symbole de la démocratie ! La garde nationale fut ameutée en 30 minutes ! Elle fut suivie de renforts de l’... armée ! Oui, vous avez bien lu, l’armée américaine ! Et là, nous eûmes une tendre pensée à l’ANP, lors d’évènements tragiques qu’a connus notre pays. Ce qui fut vite remarqué, ce fut le traitement des évènements locaux : ils n’avaient rien à voir avec ceux nés, de l’assassinat d’un noir par la police ! Berlin prie les auteurs de cesser de piétiner la démocratie London parle de honte ! Toronto se dit « inquiet ». Rohani, depuis Téhéran évoque la démocratie vulnérable et fragile ! Mike Pence, le vice-président de Trump condamne les violences des partisans de Donald. Mike Pompéo, le ministre sortant des AE, parle de « cesser la violence, intolérable chez nous et à l’étranger » ! Les grands noms des affaires condamnent la violence ! Les réseaux sociaux retirent les photos de Trump de la circulation. Les Américains ont peur. Le « modèle » du monde est ébranlé. Le « Sheriff » est désemparé. Il y a même des manifestants habillés en Geronimo, sur le pied de guerre. Le calumet de la paix est absent des scènes d’hystérie, où on voit des flics fuir devant les hordes ayant forcé les ouvertures du Capitole. Il n’y avait pas Randolph Scott pour dégainer plus vite que les Sioux révoltés contre les résultats pro-Biden ! Puis tout se précipita : Trump appela à plus de raison. Après avoir flétri les violences qu’il a lui-même mises en circulation, Il reconnut enfin, « sa défaite et espéra une transition apaisée ». Alors que le monde entier se posait de lourdes questions autour de l’égratignure de la démocratie américaine, aux States, on parla de l’éviction de Trump qui a dû penser qu’Al Capone n’a été descendu que par le fisc ! Entre-temps, le Congrès opte pour la reprise des travaux de certification de l’élection de Joe Biden ! Cinq opposants sont arrêtés pour subversion.

5 morts pour rien, ou plutôt si : les Américains sont écartelés, pour permettre à Trump de souffler 4 ans de bougies... mouillées ! Deux jours après les douloureux évènements, Trump s’est dit « scandalisée » par les horribles scènes de

violence !