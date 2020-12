Depuis trois jours, la température a véritablement chuté à Béjaïa. Le froid ressenti même sur le littoral trouve sa raison d'être dans les chutes de neige enregistrées ces dernières 72 heures sur les sommets des montagnes de Béjaïa. Sur toutes les régions, culminant à plus de 900 mètres d'altitude, la neige a légèrement caressé le sol par-ci et densément pas-là, le recouvrant tel un manteau blanc immaculé.

Les photos partagées sur les réseaux sociaux témoignent d'un accueil chaleureux de ce phénomène naturel hivernal. En jetant un coup d'oeil, hier, sur les réseaux sociaux, l'on a remarqué un changement de contenu des posts et commentaires.

Dans la rue, les gens adoptent leurs tenues vestimentaires et pour cause: la pluie et la neige ont fait leur retour et les températures ont baissé. Ce changement de temps marque la fin de la période d'un temps digne d'un mois d'été que nous connaissions depuis plusieurs semaines avec un soleil généreux et des températures élevées, au-dessus des normales de saison.

Le retour à une météo «normale» est toutefois une bonne nouvelle pour la nature qui a besoin d'eau pour recharger les nappes phréatiques, en prévision de l'été.

Même si les quantités restent limitées, les précipitations qui ont fait leur retour et qui ont persisté durant deux jours, s'annoncent bénéfiques, dans un contexte de sécheresse déjà inquiétant dans pratiquement l'ensemble des régions du pays.

Pour preuve, la ville de Béjaïa n'a pas reçu une seule goutte de pluie depuis près de deux mois. Cela permettra également, dans une moindre mesure, le renouvellement des ressources hydriques ou, en tout cas, la stabilisation du niveau des nappes ainsi que des barrages déjà orientés vers la baisse. Un froid sibérien couvre toutes les régions montagneuses, atteignant les villes côtières, obligeant ainsi les habitants à s'habiller du mieux qu'ils peuvent pour se protéger contre cette vague de froid.

Le retour inespéré de la pluie et de la neige est tant attendu par les populations qui appréhendaient l'entame de la nouvelle année.Eparpillés sur les monts de l'Akfadou, d'Adekar, Chellata,

Aït Smail, Kendira et les Babors, les milliers de villages et bourgades s'acclimatent du mieux qu'elles peuvent aux aléas climatiques. Les premiers flocons de neige ayant affecté les villages juchés sur les hauteurs dépassant les 1000 mètres d'altitude, avant d'affecter ceux situés plus bas, sans pour autant causer de soucis aux habitants, ni entraver la circulation des véhicules et des usagers. La fine couche s'est ensuite densifiée. Avec le retour du soleil, les habitants ne manqueront pas de sortir pour savourer ces moments de bonheur à observer de près la poudreuse. Pour les citadins, le retour de la pluie est synonyme du nettoyage général: terrasses, toitures, rues, trottoirs, ruisseaux et rivières. La joie revient avec la neige. Le retour à la normale fait du bien au moral et on se prend à espérer une quiétude dans tous les domaines.