Même s'il est source d'espoir quant à une année prospère, le retour du froid amène toutefois avec lui de mauvaises nouvelles. Une personne est morte asphyxiée au gaz butane dans la commune de Bouzeguène. Selon un bilan de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, la victime est un homme âgé de 33 ans. Le même bilan fait état de 21 asphyxies ayant nécessité sept interventions des éléments de la Protection civile à travers plusieurs communes depuis le retour de la saison du froid, ce qui a amené les responsables de ce corps à lancer un appel aux populations à plus de vigilance et au strict respect des consignes. Dans cet ordre d'idées, justement, la sensibilisation est un élément important dans la politique liant la Sonelgaz à sa clientèle. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées par cette société pour, justement, éviter aux citoyens ce genre d'accidents. La Sonelgaz travaille beaucoup sur ce chapitre, qui concerne la bonne utilisation de l'énergie. Toutefois, depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, la société souffre énormément de l'augmentation fulgurante de ses créances, détenues sur ses clients, également touchés par les conséquences du confinement. En effet, cette société, via plusieurs communiqués, invite ses clients à régler leurs factures, afin qu'elle puisse continuer à assurer un bon service. Le même communiqué précise qu'en cette période exceptionnelle et dans un élan de solidarité indéfectible avec sa clientèle, la direction de la distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou a procédé à la suspension des coupures pour factures impayées, ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances détenues sur ses abonnés, aussi bien privés que publics. Ces créances, qui restent en constante croissance ont atteint, à la fin du premier semestre de l'année, des niveaux record avec plus de

5 296MDA, soit un taux d'évolution de 46,84%.Des créances détenues sur différents clients dont 1 661 MDA détenues sur les ménages, ce qui représente 79,58% du total des dettes.

Les difficultés financières nées de cette situation, ajoute le communiqué, affectent d'une part, la trésorerie de la société qui oeuvre à la pérennité des revenus sur toute la chaîne des intervenants dans ses métiers, d'autre part, freinent la concrétisation des différents projets inscrits dans les plans de développement des activités, des réseaux électriques et gaziers ainsi que des diverses prestations fournies à sa clientèle.

Il est à souligner que malgré ces difficultés, la direction de la distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou continue à faire des efforts pour répondre aux demandes de raccordement en électricité et en gaz de sa clientèle et améliorer la qualité et la continuité du service avec le plan hiver 2020-2021 et l'été 2021 ainsi que la concrétisation de la politique de l'Etat en matière de raccordement des zones d'ombre en énergie électrique et gazière.