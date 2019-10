Le périphérique qui contourne Bouira au nord et qui relie le PK 116 sur la RN5 jusqu’au PK 158 sur la RN18 fait l’objet d’un renforcement et d’une remise à niveau. Une enveloppe de 186 MDA est consacré à ce projet dont les délais de réalisation sont fixés à 11 mois selon le DTP de Bouira. En marge des célébrations du 17 Octobre, les autorités locales ont aussi lancé les travaux hydrauliques pour alimenter dès mai prochain plusieurs villages des communes de Taghzout et Ait Laâziz ainsi que le nouveau pôle d’habitation Aadl situé à l’entrée nord de la ville le réseau existant vient d’être renforcé par la réalisation d’un réservoir de 2500 m3 alimenté dans le cadre des grands transferts depuis le barrage de Tilesdit à Bechloul.

Résumant les activités de la journée et dans un point de presse, le wali de Bouira, Limani Mustapha, est revenu sur le souci de plusieurs citoyens qui exigent le gaz. « Toutes les daïras, les communes et les quartiers seront alimentés et Bouira atteindra les 100 % de couverture », affirmera le wali. Concernant toujours le même souci, le P/APW de Bouira, Ahmed Boutata a évoqué le fait que «les communes de Maâmoura, Aghbalou, Dirah, oued El Berdi, Zbarbar, Maâla, Aïn Lahdjar, Boukram ont vécu des manifestations. Pour mettre un terme aux mauvaises langues qui incitent les citoyens nous affirmons aujourd’hui et d’un commun accord avec le chef de l’exécutif que toutes ces communes et d’autres sont retenus dans le programme en cours. D’ici le 11 novembre les entreprises réalisatrices entreront en scène pour alimenter les foyers de ces circonscriptions. Nous saisissons l’occasion pour inviter les élus locaux à s’investir un peu plus à transmettre l’information aux électeurs et barrer la route aux incitateurs ». L’autre priorité retenue par les responsables demeure celle de l’eau potable. « D’ici le mois de mai prochain la totalité des communes du flanc sud du Djurdjura auront suffisamment d’eau au robinet » a promis le responsable du secteur. « Plusieurs projets en réalisation seront réceptionnés et mis en service à travers plusieurs localités de la wilaya de Bouira surtout que nous avons l’avantage de disposer de trois grands barrages » ajoutera le cadre de la direction des ressources en eau.

Signalons qu’avant d’entamer la visite et lors de la levée des couleurs sur le carré des Martyrs, un groupe de parents d’élèves inscrits dans une école privée, sans autorisation d’exploitation pour non-conformité de la bâtisse, ont interpellé le wali. « Si ces parents veulent inscrire leurs enfants dans les écoles publiques, nous leur disons que les places sont disponibles. Nous n’autoriserons jamais une activité pédagogique dans une construction initialement réalisée dans le cadre d’une promotion immobilière», dira le wali.