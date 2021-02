Une vaste opération de nettoyage de la plage de Sidi Ali Lebhar a eu lieu, hier. Initiée par le mouvement citoyen en collaboration avec la direction de l'environnement de la wilaya de Béjaïa, cette opération vise, comme toute celles qui l'ont précédée, à ramasser tous les détritus, entre autres les différentes bouteilles vides de boissons alcoolisées, plastique et poubelles, qui jonchent cette belle plage donnant une mauvaise image à ce lieu que les Bedjaouis fréquentent régulièrement ces derniers temps. Entre amis ou en famille, ce lieu est devenu un endroit de rencontre par excellence. Sachant l'incivisme des uns et des autres, cette plage a fini par devenir un lieu insalubre, compte tenu également des rejets de la mer. Aussi, il fallait impérativement réagir, d'où cette opération qui n'est pas la première du genre à Béjaïa. Des centaines de tonnes de déchets ont été collectés par les volontaires entre hommes, femmes et enfants, tous animés de cette envie de bien faire, de protéger l'environnement, montrer l'exemple à suivre, tout en invitant les visiteurs à faire preuve de salubrité en récupérant leurs déchets avant de quitter les lieux. Un peu partout, on note ces jours-ci des volontariats d'intérêt collectif. Parfois tout part d'une idée d'un jeune du quartier ou de village pour que la machine se mette en route. La pollution qui frappe les quartiers, villages et plages, (bouteilles et canettes jonchant le sol) devenue de ce fait, une préoccupation majeure des défenseurs de l'environnement. Les riverains et les défenseurs de la nature ne supportent plus ces endroits mal famés et inaccessibles aux familles.

«Cette action vise en premier lieu à débarrasser cette plage des déchets, souillant les beaux paysages en y installant des poubelles le long de la route. Depuis l'arrivée des bouteilles jetables et l'accentuation du phénomène des boissons alcoolisées à emporter, les amateurs de bière ont jeté leur dévolu sur les rivages de Béjaïa pour picoler en douce. L'incivisme des usagers faisant le reste, en quelques années, les plages de Béjaïa ainsi que les axes routiers sont devenus des dépotoirs à ciel ouvert, les déchets s'accumulant le long des routes et sur les plages.

Hier, des bénévoles de tous âges étaient au rendez-vous et ont tout de suite retroussé les manches pour entamer ce travail salvateur. «On savait qu'il ne suffisait pas de nettoyer. Il fallait aussi sensibiliser», nous a dit l'un d'entre eux. Toute cette initiative se déroulait, bien évidemment, dans une ambiance conviviale et fraternelle, ce qui a permis quelque peu de faire oublier des tâches aussi ingrates que pénibles et par moment même dangereuses du fait de certains produits toxiques jetés par des inconscients. En l'absence flagrante des collectivités locales dans la gestion des déchets ménagers, il faut croire que le réveil de la société civile constitue pour le moment un palliatif et une solution au problème qui empoisonne toute la région et tout le pays.