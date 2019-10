Le bâtonnier de Blida , Abdelaziz Medjdouba est un brave type connu pour sa large culture générale et pas seulement dans son domaine : le droit de la défense.

Il est bâtonnier de trois cours et pas n’importe quelle cour : Blida, Tipasa et Chlef ! Il a chaque fois le mot pour sourire et même pour rire à chaque occasion qui lui est offerte pour aider les jeunes avocats et les pousser à se défoncer en vue de s’améliorer et s’épanouir dans d’excellentes conditions.

C’est l’exemple type pour les jeunes avocats qui l’admirent pour sa droiture, son respect pour l’Autre, sa compétence et surtout son éternelle bonne humeur. Et cette qualité lui permet de s’adonner à des jeux de mots fantastiques et extraordinaires.

C’est ainsi que lors d’une discussion avec un représentant de cession de véhicules utilitaires, il était prêt à rentrer bredouille au bâtonnat, expliquer à ses confrères l’échec des négociations relatives à la cession des voitures par facilités, aux conseils.

Il était même prêt à saluer son interlocuteur qui avait bien voulu inscrire les avocats : «La livraison sera possible après avoir servi la Défense», a répondu innocemment le revendeur qui faisait ainsi référence au ministère de la Défense, au bâtonnier qui eut cette réponse que seul un champion de jeu de mots est capable d’en trouver : «La défense ? Mais nous sommes la… défense !».

Allez faire comprendre au pauvre monsieur habitué aux seuls chif-

fres et autres tableaux de livraison, que la défense était aussi constituée d’avocats.