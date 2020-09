Au cours des débats mettant aux prises le président de la section pénale du tribunal, le procureur et les quatre présumés voleurs d'une importante somme de fric, il y a eu des scènes poignantes.

«Quand avez-vous appris le vol de votre ‘‘butin''», dit, hilare, à l'intention de Amor, confus et désabusé par le tour joué par le duo de voleurs de butin, le président.

Amor, le deuxième malfaiteur se prend la tête entre les grosses mains et répond qu'il ne comprend pas ce qui leur est arrivé vingt minutes après le hold-up du vieux commerçant! Le juge passe au troisième voleur qui répond que «c'est Hosseim, le voisin d'Amor, qui a eu vent de l'affaire.

Il les a suivis et le tour fut joué!» Hosseim essaye de se terrer, histoire d'éviter d'être interrogé par un juge rusé et dominant son dossier. C'est ce qu'il fera deux minutes plus tard: «Et vous, Hosseim, qu'avez-vous à dire sur votre rôle dans cette affaire?»

-Rien, monsieur le juge, sauf que je regrette amèrement que nos voisins aient su le coup joué à Amor que tout le monde connaît pour son casier judiciaire!!

-Vous voilà ex æquo avec votre voisin de jeunesse!», plaisante le magistrat qui regarde le procureur lequel va s'en donner à coeur joie de requérir sans état d'âme: «Nous avons deux affaires en une et, comme le shampoing, ça va savonner pour les auteurs de ces méfaits. Les inculpés se sont certes amendés, mais les faits étant têtus, le parquet requiert une peine d'emprisonnement ferme de 4 ans!»