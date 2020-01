La production de lait au niveau de la laiterie de Drâa Ben Khedda, Tassili (ex-Onalait) a cessé hier, a-t-on appris auprès des distributeurs qui étaient stationnés, comme d’habitude, hier devant cette unité qui alimente toute la wilaya de Tizi Ouzou et les localités limitrophes. Les distributeurs de lait, qui ont attendu plusieurs heures devant le portail de cette usine pour s’en approvisionner, nous ont indiqué que les responsables de la laiterie « Tassili » de Drâa Ben Khedda les ont informés que la production dans cette dernière était interrompue pour une durée de 48 heures, soit hier et aujourd’hui. Selon les concernés, aucune explication ne leur a été donnée par les responsables de l’usine en question, mais il est fort probable qu’il s’agisse d’une panne technique qui nécessiterait deux journées de travail et d’intervention pour en venir à bout. En tout cas, cet arrêt de la production, d’une durée de 48 heures, n’a fait qu’exacerber la pression sur le lait en sachet, qui était déjà une denrée rare depuis plusieurs semaines dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. Déjà qu’en temps normal, quand la laiterie « Tassili » tournait à plein régime, trouver un sachet de lait dans une boutique d’alimentation générale ou dans une supérette était un véritable exploit, avec l’arrêt de la production, depuis hier, dans l’usine « Tassili ». Cela ne fera qu’accentuer la crise de la pénurie du lait dans les 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou.

Les distributeurs, rencontrés hier devant la laiterie de Draâ Ben Khedda, se sont engagés provisoirement à ne pas rester les bras croisés durant ces deux jours de fermeture de l’ex-Onalait. Ils nous ont confié qu’ils feraient le déplacement jusqu’à la wilaya de Boumerdès pour s’en approvisionner et tenter autant que faire se peut de satisfaire, ne serait-ce qu’une partie, de la demande des citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou. Les distributeurs nous ont toutefois indiqué qu’une fois les 48 heures en question écoulées, ils ne pourraient plus continuer de s’alimenter à partir de la wilaya de Boumerdès, car ce ne serait pas rentable pour eux. Il s’agit donc, selon les concernés, d’une solution provisoire visant plus à ne pas laisser les citoyens de la wilaya se priver de ce produit alimentaire de première nécessité, consommé deux fois par jour dans la majorité des foyers, surtout par les enfants dont il constitue le produit alimentaire de base.

En tout cas, une tournée effectuée hier dans les magasins de vente de produits alimentaires du centre-ville de Tizi Ouzou et de la Nouvelle ville, a montré que le lait en sachet était introuvable sur les étals. Les commerçants interrogés à cet effet nous ont confié que les consommateurs, qui en ont les moyens, se sont naturellement rués sur les produits laitiers d’importation et qui coûtent relativement cher. Mais, ont-ils vraiment le choix ? Il faut rappeler en outre que malgré les assurances, sans cesse réitérées par les responsables locaux du commerce, depuis plusieurs semaines, la pression est quotidienne sur le lait en sachet, en dépit du fait que la principale laiterie (Tassili) tourne à plein régime et est censée satisfaire amplement la demande exprimée dans les quatre coins de la wilaya.

Où est le problème alors ? Personne n’a apporté de réponse, pour l’instant, à cette question. Avant l’interruption de la production à l’usine «Tassili» de Drâa Ben Khedda, des queues interminables se formaient quotidiennement, deux fois par jour, à 10 h 30 et à 15 h 30 mn. Des citoyens viennent d’un peu partout pour acheter directement et sur place les huit sachets de lait qui représentent la quantité maximale vendue par personne.