La joie était grandiose mercredi et jeudi derniers dans les villages de la commune d'Ath Zmenzer (daïra d'Ath Douala) où le lycée de la localité a pu arracher la première place à l'échelle de la wilaya aux résultats du baccalauréat de cette année 2020. En effet, le taux de réussite au baccalauréat cette fois-ci au lycée d'Ath Zmenzer a été de 94, 34%, soit l'un des plus élevés, non seulement à l'échelle de la wilaya, mais aussi à l'échelle nationale. Par ailleurs, c'est à l'élève Salemkour Lilia, scolarisée au lycée Ali Mellah de Draâ El Mizan qui a obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat dans la wilaya de Tizi Ouzou qui est de 18,6 20. Par ailleurs, le taux de réussite au baccalauréat, cette année, dans la wilaya de Tizi Ouzou, est de 67, 08%. Avec ce taux de réussite, la wilaya de Tizi Ouzou perd désormais son statut de première wilaya à l'échelle nationale en matière de résultats du bac qu'elle s'est adjugée durant pas moins de 12 années scolaires consécutives. Cette fois-ci donc, la wilaya de Tizi Ouzou n'a pas obtenu le taux de réussite le plus élevé du pays, mais ce dernier reste tout de même assez élevé par rapport à la moyenne nationale, ce qui est satisfaisant, bien entendu. De nombreux observateurs locaux, qui se sont exprimés et qui ont commenté ce taux de réussite au bac dans la wilaya de Tizi Ouzou, estiment que la raison principale de ce résultat n'est autre que la longue rupture des bancs des lycées engendrée par la cessation de la scolarité engendrée par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Selon les observateurs locaux, les résultats qu'obtenait la wilaya dans les examens scolaires de fin d'année, dont le baccalauréat, étaient essentiellement le fruit d'efforts conjugués des élèves ainsi que des enseignants. Mais en dépit de cette situation exceptionnelle, le taux de réussite dans la wilaya de Tizi Ouzou reste tout de même satisfaisant puisque la moyenne nationale est de 55, 30%. Il faut préciser que, depuis l'annonce des résultats du baccalauréat, mercredi dernier, toutes les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou vivent à un rythme festif. Dès l'annonce des résultats, la ville de Tizi Ouzou est devenue le théâtre de longs cortèges interminables. Toutes les rues de la ville et de la Nouvelle-Ville ont été prises d'assaut par des centaines de voitures occupées par les jeunes et nouveaux bacheliers qui klaxonnaient inlassablement. Ces dernières n'ont pas cessé de sillonner la ville jusqu'à une heure tardive de la nuit avec des expressions de joie qui rappellent les scènes qui succèdent aux victoires de l'Equipe nationale de football de ces dernières années. Des fumigènes agrémentaient ce décor festif qui a subitement extirpé la ville de Tizi Ouzou de son relatif calme automnal. Par ailleurs, des youyous et des feux d'artifice fusaient des balcons des appartements situés dans les différents quartiers de la ville. La même liesse a été enregistrée dans toutes les autres villes de la région comme Draâ Ben Khedda, Azazga, Larbaâ Nath Irathen, Draâ El Mizan... Cette expression de joie s'est poursuivie tout au long de la journée de jeudi dernier et en soirée.