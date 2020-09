Seule, la Justice doit avoir le dernier mot et c'est dans ce contexte que l'on dit assez souvent que «la Justice a le bras long». Plus de passe- droits, plus de piston plus de sommeil perdu à cause d'imbéciles et

autres abrutis qui se targuent d'être intouchables! Pour les avocats déjà au parfum, il n'est plus question que l'instruction se déroule avec un «étranger» au dossier du jour! Ce sera peut - être là où cesseront les violations du secret de l'instruction! Une grande victoire, c'est sûr! Il faut dire aussi que les violations du secret de l'instruction d'avant le 19 février 2019, visaient principalement les prévenus livrés à la vindicte populaire et éviter ainsi toute intervention d'en haut lieu ou de quelque point de chute. Combien de dossiers ont ainsi été traités de cette manière déplaisante, honteuse, salissante et humiliante. De grands avocats marchaient car le système le voulait. Ils n'avaient pas le choix: à prendre ou à laisser! Il s'agissait souvent pour eux de la liberté du client. C' est pourquoi la sage décision de rendre sa liberté au juge du siège, au juge d'instruction ne fait que des heureux et des satisfaits, car, tout compte fait, c'est le citoyen le principal gagnant de cette démarche. Il reste cependant à nommer des magistrats de fer, qui ne craignent que la loi. Il faut aussi insister sur l'esprit de confraternité jamais égalé et aboutissant en la respectabilité de la loi et uniquement! Vous voilà armés jusqu' aux dents! Le jeu en vaut la chandelle; à vos marques, juges, tous les juges! Quant aux procureurs de la République et procureurs généraux, vous avez pour tutelle, la Chancellerie et à sa tête, le ministre. Et depuis 2019, c'est un certain Belgacem Zeghmati, qui était avant tout, il y a de cela 4 ans, un magistrat opprimé et par qui, svp! Le magistrat, c'est celui qui ne sait pas plier l'échine, en aucun cas, sauf devant l'application de la loi!