Le juge d'instruction près le tribunal de Chéraïa, dans la wilaya de Tébessa, a retenu la mise sous mandat de dépôt à l'encontre du maire de la commune d'El Ouenza, le secrétaire général, le chef du service financier apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par la même source, les mis en cause sont accusés de corruption, entrave au Code des marchés publics et détournement de fonds publics. Ont également été soumis à la même mesure, un entrepreneur ainsi qu'un ouvrier (maçon), ajoute-t-on. L'affaire a été mise à nu sur la base de rapports, sur les responsables de cet Hôtel de ville, adressés aux services de sécurité. Des dénonciations faisant état d'agissements et dépassements dans la gestion et l'attribution douteuse des marchés publics, a fait savoir notre source. Expliquant dans la filtration de l'information qu'à l'issue de l'enquête engagée par la Gendarmerie nationale, pas moins de 25 personnes avaient été convoquées pour interrogatoire. Les faits ont trait aux projets de l'éclairage public, notamment ceux du photovoltaïque et les travaux d'aménagement des établissements scolaires dans cette commune. Des projets qui, selon la même source, n'étaient pas conformes au Codes des marchés ni aux modalités régissant leur attribution. Des agissements sous le sceau de la préméditation relèvent des faits de corruption, passibles de poursuites judiciaires, a précisé notre source. Au bout d'un an de minutieuses investigations, la section financière et économique de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tébessa, a ficelé le dossier avec l'arrestation de cinq présumés impliqués, dont le P/APC et le secrétaire général de l'APC d'El Ouenza.