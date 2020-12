Dans une déclaration sur sa page personnelle, le maire de la commune de Timizart a réagi à un préavis de fermeture de la mairie par le comité du village Bouhafi, en réfutant les propos émis quant à l'oubli, par les élus, de cette localité. Le maire Lounès Djouadi, a également accusé certaines parties d'user de ces conflits à des fins politiciennes et demande une commission d'enquête expliquant que cette dernière est destinée à «vérifier la véracité des faits et aussi à protéger les institutions de l'Etat des manipulations politiciennes».

Aussi, pour répondre aux initiateurs de cette action, le premier magistrat de la commune de Timizart rappelle que le village Bouhafi a bel et bien bénéficié d'enveloppes budgétaires durant les deux dernières années.

Il en veut pour exemple, l'aménagement d'une piste de 2.400 ml en PCD achevée et clôturée, la réalisation d'un réseau d'assainissement sur 1.300 ml, prolongement d'un réseau d'assainissement sur 167 ml, aménagement d'une piste de 700 ml à Agouni Amara (prélèvement), aménagement d'une piste de 300 ml en voie de réalisation à Agouni Ouzaraz, électrification du village Nezla dont une partie de Vouhafi, inscrite en étude en 2013. Le P/APC affirme donc dans sa déclaration que «le programme de développement avait touché ce village dans sa globalité».

Par ailleurs, tout en rappelant que le village Bouhafi est inscrit au programme du président de la République, destiné aux zones d'ombre, le président de l'APC de Timizart décortique certaines doléances. Ainsi, la piste vers les Mansouri, village Agouni Ouzaraz, un des plus anciens villages de la commune, est inscrit pour aménagement et une fiche technique a été déposée au niveau de la DTP pour un revêtement évalué à 12.000 000,00 DA.

Une autre piste de 300 ml est en train d'être réalisée au même village. Pour la demande d'aménagement de la piste Tidjedam et Almadounas, le maire relève que c'est une piste privée qui touche une seule maison habitée et une autre en voie de construction.

Concernant, le prolongement d'un réseau d'AEP au village Vouhafi, de maire a fait savoir qu'une entreprise à été dépêchée pour la réalisation de ce projet. Un chantier abandonné après une opposition du village Nezla.

Ainsi, après avoir expliqué aux citoyens les causes des retards concernant les projets inscrits pour ce village, le maire a relevé que Vouhafi est inscrit dans le cadre des zones d'ombre et va donc bénéficier d'autres enveloppes, et fera l'objet de traitement de priorité, sachant que les zones d'ombre bénéficient de projets dont la réalisation est urgente.

Ce dernier annonce, par ailleurs, qu'une réunion sera organisée durant la semaine avec les services concernés dont les services de sécurité qui ont été destinataires des copies du préavis de fermeture rappelant au passage que l'APC a «toujours été pour un dialogue apaisé, mais sans chantage ni arrière-pensées politiques».

Enfin, pour expliquer la difficulté de satisfaire les doléances de tous les villages de la commune de Timizart, le premier responsable rappelle que le pays traverse une période difficile marquée par l'émergence de la pandémie du Covid-19 mais aussi par les restrictions budgétaires.

Lounès Djouadi affirme ainsi que la commune dispose d'une enveloppe budgétaire de «8.170.000,00 DA en prélèvement sur le budget primitif 2021 pour tous les secteurs, pour 35.000 habitants et 40 villages».