La météo sera particulièrement perturbée, selon les données de Météo Algérie. Les Algériens ont célébré, hier la fête du Mawlid Ennabaoui sous la pluie. De fortes précipitations ont été enregistrées à travers de nombreuses wilayas, notamment dans les régions du Centre et de l’Est. Hier, Météo Algérie a indiqué qu’en ce début de semaine, le temps sera pluvieux près des côtes et à l’intérieur, accompagné de vents qui atteindront les 50 km/h, des passages nuageux au nord Sahara et les Oasis, des nuages orageux à l’extrême Sud et le Sud-Est. «Les températures varieront entre 10° et 4° près des côtes, entre 4° et 12° à l’intérieur, 10° à Ghardaïa, 9° à Béchar, 13° à Tindouf, 9° à Ouargla, 15° à Illizi, entre 13° et 15° au centre Sahara, 22° à l’extrême Sud», a indiqué la même source. Pour aujourd’hui, la même source précise qu’«au lever du jour, on notera entre 16° et 21° près des côtes, entre 10° et 20° à l’intérieur, 25° à Ghardaïa, 23° à Béchar, 29° à Tindouf,26° à Ouargla, 33° à Illizi, 30° au centre Sahara, 38° à l’extrême Sud».

Les prévisions annoncées, dans un Bulletin météo spécial (BMS), ont prévu des pluies accompagnées de vents violents sur les wilayas côtières du Centre et de l’Est. Il s’agit des wilayas de Boumerdès, Chlef, Aïn Defla, Tipasa, Alger, Blida et Médéa.

Les wilayas Nord de Laghouat et Djelfa, Tiaret, Tissemsilt, Bouira, Tizi Ouzou sont concernées également par ces fortes pluies, avec des cumuls estimés localement à 40 mm durant la validité de ce bulletin. Cette situation devrait prévaloir jusqu’à cet après-midi, selon la même source.

On note que ces dernières 24 heures ont été accompagnées d’un froid rigoureux.

La pluie a provoqué des dégâts matériels considérables. Des routes coupées, des inondations, des accidents de la circulation et domestiques, et des effondrements ont été constatés dans plusieurs régions du pays.