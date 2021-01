Hier, le monde s'est réveillé avec l'arrivée tant attendue de la nouvelle année 2021, avec le secret espoir de ne plus avoir affaire avec l'an 2020 et ses mille et un maux, dont le dévastateur «Covid-19». Pour les familles des personnalités confondues en pleine corruption! Si l'an 2020 était un médicament salvateur, elles n'auraient pas le courage de l'administrer au malade, parent du condamné! 2021 est là et bien là, depuis une journée et nos magistrats préparent les dossiers de retour de la Cour suprême, tel celui «du montage automobile» que le trio de fer de la cour d'Alger, un trio mené de maître par la sublime Dounia-Zed Guellati qui, avec la précieuse assistance de ses deux collègues (le sévère Mohamed Boulboul et le sérieux Elyes Benmissiya) dans le sens le plus large du terme, surtout que nous savons que si la présidente du tribunal de Sidi M'hamed, est la présidente de chambre; les deux assesseurs ne sont autres que les présidents des tribunaux de Bab El Oued et de Bir Mourad Raïs! C'est dire si les responsables ont bien réfléchi au «casse et renvoi» des magistrats du Val d'Hydra, qui ont dû trouver des vices de forme des premiers procès de 2020, et donc il fallait des juges de qualité! Ainsi, la justice semble avoir redémarré, après que la chape de plomb qui avait littéralement écrasé moralement, s'entend, les malheureux magistrats qui ne pouvaient faire autrement, que de baisser l'échine, ou bien subir les foudres embrasées, destructrices de la chancellerie de l'époque! Donc, les prévenus peuvent se rendre à l'audience le samedi 9 janvier prochain, assurés d'un procès équitable et d'une saine application de la loi! Les avocats, même les irréductibles d'entre eux, verront et jugeront sur pièce ce que nous avançons!