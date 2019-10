Le moudjahid Ammar Fouhal dit Mustapha est décédé à l’âge de 103 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Militant de la première heure, le défunt a mené plusieurs batailles, lors de la Guerre de Libération nationale, contre l’occupation française, dans la région des Aurès, aux côtés du commandant Ali Nmer, et il a même été blessé lors de la bataille de Djebel Refaâ en 1958. Le regretté a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’Armée de libération nationale (ALN).

LE PéTROLE AU-DESSUS DE 61 DOLLARS à LONDRES Les prix du pétrole, hier, étaient, proches de leur niveau de clôture de la veille dans les échanges européens, après une semaine de forte hausse, grâce notamment au recul surprise des stocks de brut aux états-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, valait ce matin61,68 dollars à Londres, soit 0,02% de plus que sa clôture de jeudi. à New York, le baril américain de WTI pour décembre, abandonnait 0,07%, à 56,16 dollars. Selon les analystes, les deux indices «cherchent un nouveau souffle ce matin, mais sont toujours en bonne voie pour boucler une semaine solide».

2 NARCOTRAFIQUANTS ARRêTES A NAâMA

Deux narcotrafiquants, en possession de plus de 100 kg de kif traité, ont été arrêtés jeudi à Naâma, par un détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les services des douanes, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes, le 24 octobre 2019 à Naâma, 2 narcotrafiquants à bord d’un camion chargé de 103 kilogrammes de kif traité», précise la même source.