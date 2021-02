Sur décision du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Hamid Hamdane, le P-DG du complexe avicole de Skikda, a été limogé, apprend-on de source interne au complexe. La décision du ministre de tutelle est intervenue suite au rapport établi par la commission d'enquête dépêchée par le département de Hamid Hamdane, nous explique-t-on. Un rapport alourdi par des faits négatifs, incombant au P-DG, dont entre autres, la découverte de 26,20 tonnes de poulets congelés, contaminés à la salmonelle à Hammadi Krouma et Aïn El Berda, dans les wilayas respectives de Skikda et Annaba, a précisé la même source. Par ailleurs, il est à souligner que, ce limogeage intervient en pleine enquête judiciaire. Car, rappelons-le, le premier responsable du complexe avicole a été, en janvier dernier, convoqué par le procureur de la République près le tribunal de Skikda dans le cadre de cette affaire, à savoir la découverte de plus de 26 tonnes de poulet avarié à Skikda et Annaba.

Aux termes des explications apportées par la source juridique qui a filtré l'information, le scandale a éclaté suite à la découverte par des contrôleurs de la santé animale de la wilaya de Skikda, dans les abattoirs de l'Est, unité de Hammadi Krouma, à Skikda, de poulets congelés, portant une date de péremption expirée.

Les prélèvements d'échantillons soumis aux analyses par le bureau de la santé animale, ont révélé l'atteinte du poulet de chair congelé, par la salmonelle. Cette maladie est causée par une bactérie qui vit dans les intestins du poulet et elle est transmissible à l'homme. D'où, nous explique-t-on, sa consommation devient impropre et dangereuse pour la vie du consommateur.

Les mêmes analyses ont aussi révélé, la propagation de la maladie dans quatre autres tonnes de poulet.

Les rapports établis dans ce sens, ont, aussitôt été communiqués au ministère de l'Agriculture et aux services du commerce par la direction de l'agriculture de la wilaya de Skikda. Un fait confirmé par la commission d'inspection dépêchée par les services du commerce, au complexe avicole de Skikda. Au total, ce sont 30,20 t de poulet congelé contaminé par la salmonelle, qui ont été détruites dans la wilaya de Skikda. Autre lieu, même découverte les enquêtes vétérinaires et laboratoires ont également révélé la présence de cette maladie, dans 20 t de poulet avarié, à l'unité de Aïn El Berda dans la wilaya d'Annaba.

Le dossier de l'affaire a été porté devant la justice qui n'a pas tardé à convoquer le P-DG, étant premier responsable du complexe avicole de l'Est de Skikda.

Au moment où l'enquête judiciaire suit son cours, rien n'a filtré sur les raisons de la conservation dans l'entrepôt du complexe, de ces tonnes de poulet de chair, impropres à la consommation, notamment après l'expiration de la date de péremption. Face à ce scandale qui n'a pas encore livré tous ses secrets, le désormais président- directeur général, du complexe avicole de l'Est, de Skikda, est tenu d'éclairer les ambiguïtés entourant cette affaire, surtout que, les précédentes indiscrétions sur une éventuelle commercialisation du produit avarié, sembleraient s'acheminer vers une précision à prendre avec des pincettes.