Comment sortir de la dépendance aux exportations d'hydrocarbures? Comment aller vers une économie productrice de richesse? La transition ne semble pas aussi facile. Ces questions se sont pourtant imposées depuis le début de la dernière dégringolade des prix du pétrole qui s'est amorcée vers la mi-juin 2014. La crise financière qui en a résulté les a exacerbées. La nécessité de diversifier l'économie algérienne est devenue une question vitale. La réalité financière indique que les équilibres budgétaires ne peuvent éternellement être assurés avec un niveau du baril bas, comme c'est le cas actuellement. Il est donc devenu urgent de se tourner vers la conquête de marchés étrangers pour placer les produits nationaux. Une démarche encouragée par les pouvoirs publics et le chef de l'Etat en personne. Les exportations hors hydrocarbures doivent exploser. Le président de la République les avait même quantifiées. Il est impératif d'augmenter les «exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars, d'ici fin 2021», contre les 2 milliards de dollars actuels avait déclaré, le 18 août, Abdelmadjid Tebboune lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle qui s'est tenue au Palais des nations. Un objectif qui sera difficile à atteindre au vu des obstacles et des difficultés qui se dressent pour exporter les produits nationaux. En témoigne la réunion qui s'est tenue mardi dernier. Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a présidé, mardi dernier, une réunion avec les opérateurs activant dans l'industrie du rond à béton pour examiner les difficultés rencontrées à l'exportation, a indiqué un communiqué du ministère. En quoi a-t-elle consisté? La réunion a été consacrée à l'examen des difficultés rencontrées par les exportateurs, notamment en termes de taxes en vigueur et de mécanismes de rationalisation des frais de transport et de logistique pour la promotion du produit national afin de mieux investir les marchés extérieurs, a souligné la même source. Les opérateurs économiques font face à des contraintes qui vont à l'encontre du nouveau modèle de croissance qu'ambitionne de mettre en place l'Algérie. Un paradoxe! C'est incontestable! Il faut cependant, se rendre à l'évidence que la bureaucratie a la peau dure. Les lenteurs administratives sont persistantes. Où se situent les blocages qui permettraient de sortir de cet imbroglio? Le mal a été identifié. Et il ne date pas d'hier. Le coût des transports est, particulièrement, pointé du doigt.