En cavale. Il a excellé dans les offres qu’il proposait aux jeunes adolescents dont l’esprit est hanté par le phénomène de la traversée clandestine, la harga. Or, tout le contraire se produit dès que la victime se retrouve en tête à tête avec son bourreau. Ce «monstre» se présentant sous une forme humaine n’est en réalité qu’un pédophile abusant sexuellement de ses victimes longtemps avant de passer au chantage. Son arrestation a été opérée par les policiers de la 7e sûreté urbaine de Sidi El Houari suite à une déposition faite par la famille de l’une de ses victimes. Le mis en cause est accusé d’usurpation de fonctions, faux et usage de faux et atteinte à la pudeur. Il a fait sienne la spécialité de passeur alors qu’il n’y a rien de vrai hormis le fait de faire miroiter à ses victimes l’eldorado incertain en leur proposant ses services qui ne se concrétiseront jamais. Le mis en cause agissait de telle sorte pour attirer ses proies en les introduisant ensuite dans des lieux isolés afin d’abuser d’elles sexuellement tout en les prenant en vidéo à l’aide de son portable. Ensuite, l’étape ne trouvant pas de fin, il faisait chanter ses victimes et les obligeait à lui verser d’importantes sommes d’argent faute de quoi, il diffuserait les vidéos des victimes filmées dans des séquences plus ou moins scandaleuses.