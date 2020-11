Les médecins et les infirmiers du Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa ont observé avant-hier en fin de journée une demi-heure de protestation. Ces agents de la santé publique entendaient protester contre les « insultes et les obscénités», adressées régulièrement par les visiteurs et les gardes-malades. Déjà saturés par la forte charge du travail due à la prise en charge des malades contaminés au coronavirus, les praticiens et les infirmiers subissent la pression des parents des malades et ne savent plus à quel saint se vouer. Avant-hier, ils ont manifesté leur colère invitant les parents des malades à plus de patience, comme l'exige la situation sanitaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Hier, le CHU de Béjaïa a enregistré six décès. Tous ses services sont complets. Même les malades des autres wilayas sont pris en charge, affirme cette infirmière visiblement fatiguée. Aux appels lancés, récemment, par la directrice du CHU, Gherbi, le docteur Boucheffa et d'autres personnalités, une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des quartiers et des rues principales de la wilaya de Béjaïa a été lancée, hier, par les autorités locales, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). «Cette initiative continuera à cibler, dans sa première phase, les communes enregistrant une hausse des cas d'infection confirmés. Elle sera suivie d'actions similaires pour toucher d'autres zones de la wilaya dans le but de contribuer aux efforts visant à limiter la propagation de la pandémie», indique un communiqué de la wilaya, qui fait part également des mesures prises, à savoir celle d'imposer le port de la bavette à tous les citoyens des services publics et bancaires, des rues, des espaces publics et au niveau des magasins en appliquant le protocole sanitaire sur le lieu d'activité, dont les solutions de stérilisation à mettre à la disposition des clients et en nettoyant, et désinfectant quotidiennement les magasins. Tout conducteur de véhicule ou de motocyclette qui n'aura pas respecté le protocole se verra verbalisé et son moyen de locomotion mis en fourrière. La dissuasion semble avoir fait son effet. C'est ce que nous avons constaté hier. Tout le monde portait des bavettes, mais la distanciation sociale n'était pas du tout respectée. Au marché Edimco, la foule était dense, hier matin. Les commerçants et les clients portaient certes, des bavettes, mais les mesures d'hygiène dictées par les autorités ne sont pas respectées. On se bouscule, on touche à tout sans observer aucune vigilance. Le retour en force des services de sécurité va certainement amener les récalcitrants à se plier aux gestes barrières, devenus l'impératif de l'heure, pour freiner la propagation du virus qui n'a jamais été aussi cruel que durant ce mois de novembre, qui place Béjaïa en tête des villes les plus meurtries par le Covid-19.