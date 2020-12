La nouvelle est tombée tel un couperet. Le petit Yanis Hassani, porté disparu depuis mardi dernier a été retrouvé hier, mort. L'enfant a été retrouvé en début d'après-midi, au fond d'un puits dans une forêt sise dans la commune d'Ait Yahia Moussa. La nouvelle de la mort de Yanis s'est propagée telle une trainée de poudre car tous les yeux étaient braqués sur les résultats des recherches qui étaient en cours pour la quatrième journée consécutive. Pourtant, quelques heures auparavant, l'espoir était encore présent que l'enfant soit retrouvé sain et sauf. Les recherches n'ont pas cessé dans toute la localité d'Ait Yahia Moussa, pour la quatrième journée consécutive. Hier, la mobilisation a atteint son paroxysme. En plus des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, des citoyens venus d'un peu partout, ont épaulé les habitants d'Ait Yahia Moussa dans cette recherche. Des appels ont été largement diffusés jeudi dernier afin de venir massivement prendre part activement à cette opération de recherche de l'enfant disparu. Depuis mardi dernier, la maison de la famille de l'enfant Yanis, sise au village Ighil Mouhou (commune d'Aït Yahia Moussa, dans la daïra de Draâ El Mizan) n'a pas désempli. Ils sont venus de partout soutenir les parents et la famille de l'enfant disparu, dans ces moments extrêmement difficiles. «Rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils», ne cessait de répéter inlassablement la mère de Yanis dont la voix est devenue presque inaudible, à force de pleurer son fils qu'elle n'a pas revu depuis quatre jours et quatre nuits. Le père aussi arrivait à peine à se tenir debout, mais malgré l'ampleur de l'affliction, il n'a pas cessé de lancer des appels pour que soit retrouvé le petit Yanis. Avec le même courage, la grand-mère de Yanis a également exprimé sa douleur tout en lançant à son tour des appels pour que soit relâché l'enfant au cas il serait enlevé par une quelconque personne. «Nous te pardonnons, l'essentiel, rend-nous Yanis», a-t-elle lancé désespérément. La direction de la Protection civile a mobilisé plus de

120 éléments dont trois brigades canines pour renforcer les recherches et garder toujours l'espoir de trouver saint et sauf l'enfant, porté disparu depuis mardi soir. Une mobilisation extraordinaire a été constatée depuis la soirée de mardi dernier, moment de la disparition de Yanis. Une mobilisation qui n'a pas cessé de croître. La gendarmerie a également mis en branle de gros moyens afin de mener cette recherche sans oublier les centaines de citoyens d'ici ou d'ailleurs qui se sont retroussés les manches pour retrouver Yanis. De son côté, le président de l'Assemblée populaire communale et tous les élus de la commune d'Ait Yahia Moussa étaient sur le pied de guerre depuis mardi dernier, afin de prendre part à cette mobilisation générale aux côtés de la famille de Yanis et du village Ighil Mouhou. Comme on pouvait le constater, c'est tout le monde qui a conjugué ses efforts afin de retrouver le petit Yanis.

Mais malheureusement, l'enfant a été retrouvé mort. Il faut rappeler que mardi dernier, à 19 heures, les membres de la famille de Yanis ont signalé la disparition de ce dernier, à la brigade de la Gendarmerie nationale qui a immédiatement entamé le travail nécessaire pour retrouver l'enfant de quatre ans qui, pour rappel, est autiste. Concernant les circonstances de cette disparition, Yanis est revenu des champs d'oliviers à 17 heures. Il est resté devant la maison avec ses frères pour jouer, comme il avait l'habitude de faire. Mais quand ses frères sont rentrés à la maison, Yanis n'était pas avec eux. Après avoir cherché pendant près de deux heures aux alentours de la maison, les parents de l'enfant ont fini par signaler la disparition aux services de sécurité. Il faut préciser que la maison de Yanis est mitoyenne d'une forêt très dense.