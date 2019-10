Le policier qui a tué, dimanche dernier, quatre personnes avec son arme de service et blessé grièvement une cinquième à Sidi Lahcen, localité distante de 5 kilomètres de la ville de Sidi Bel Abbès, a succombé à ses blessures hier matin à l’hôpital de la même ville, selon Ennahar. Dimanche dernier, le mis en cause a tiré à bout portant sur son ex-femme, son ex-beau-père, son ex-belle-sœur et son ex-belle-mère, les laissant pour morts. Après avoir commis le carnage, le policier s’est enfermé à son domicile à Tabia, localité proche du lieu du crime où il a retenu en otage plusieurs membres de sa famille, malgré toutes les tentatives des négociateurs pour le convaincre de se rendre. Des renforts de police, dont des brigades spécialisées, ont encerclé le domicile du meurtrier présumé. Selon Ennahar, le policier a tenté de se suicider à son domicile, avant qu’il ne soit arrêté par des éléments du Gosp (Groupement opérationnel spécial de la police) n’interviennent et l’arrêtent. Selon la même source, il est décédé après son transfert à l’hôpital Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès. Agé de 53 ans, le présumé assassin était un inspecteur de police principal exerçant à la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès.