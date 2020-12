Il aura fallu la journée de dimanche, marquée par des débats, des auditions reposant sur le jeu des questions-réponses menées par le magistrat ayant tenté plusieurs manoeuvres en quête de vérité, et des réponses données par les accusés, avant que l'avocat général près la cour d'appel d'Oran, ayant cerné toute l'affaire, prononce, en fin de journée, son réquisitoire, requérant l'aggravation des peines contre l'ex-directeur de l'agence foncière d'Oran et la directrice de la Conservation foncière d'Es Sénia, ces deux prévenus, jugés et condamnés par la première instance entre 4 et 7 ans de prison ferme, sont accusés de faux et usage de faux, falsification de documents officiels, octroi des privilèges non justifiés, d'abus de pouvoir, trafic d'influence, blanchiment d'argent, mauvaise exploitation de la fonction, en bradant plusieurs assiettes foncières au prix de 1.000 dinars le m2. Cette affaire a été déclenchée en 2019 par les services de sécurité d'Oran. Ces derniers, enquêtant sur le détournement à grande échelle du foncier, ont abouti à l'arrestation des P/APC de Bir El Djir d'Es Sénia, la directrice de la Conservation du foncier, le frére de l'ex-Dgsn, Hamel Yamani et l'ex-chef de sûreté de wilaya d'Oran, l'ex-directeur de l'agence foncière d'Oran. ce dernier, dont les agissements ont été dénoncés par un employé de l'agence foncière, a été frappé d'interdiction de quitter le territoire national. Il a été arrêté à Bousfer- Plage, à bord d'une embarcation de fortune, s'apprêtant à rallier l'Europe via la harga. Cette affaire a également concerné l'ex- wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, accusé de corruption, en plus de plusieurs autres hommes d'affaires. L'enquête a révélé un scandale à grande échelle, reposant essentiellement sur le bradage d'une quinzaine de lots de terrain cédés au dinar symbolique au profit de puissantes «personnalités» et hommes d'affaires, alors que ces mêmes terrains étaient destinés à abriter des projets d'utilité publique et 12 autres terrains situés dans la localité de Sidi El Khiyar, cédés au prix dérisoire de 1.000 dinars le m2. Lors du procès en appel, le représentant de la wilaya a protesté contre l'exclusion de la wilaya en tant que partie civile, ayant subi d'importants préjudices. Le représentant de la trésorerie nationale a, pour sa part, réclamé réparation de 200 millions de dinars. L'accusé, lui, a nié les faits retenus à son encontre, affirmant «avoir accordé, sans passer par un avis d'adjudication, deux lots de terrains à El Menzah, ex-Canastel, au profit de deux personnes ayant déposé leurs dossiers depuis 1988». L'affaire est mise en libéré, tandis que le verdict sera délibéré et rendu dans la semaine.