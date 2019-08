Normalement, tout parquetier qui apprend un trouble à l’ordre public, son devoir est de s’autosaisir de l’affaire et de déclencher l’action publique au nom de la société. Mais allez le faire avaler à un parquetier à qui on a appris à appeler la tutelle pour d’éventuelles instructions, là où il y a immanquablement, une vigie, en éternelle faction, pour cela.

Le premier responsable de la magistrature n’a eu de cesse de rappeler que le juge du siège, est, par la force de la loi, indépendant, contrairement au procureur qui est, lui, dépendant du ministre de la Justice ! C’est pourquoi un justiciable crie victoire lorsque la justice le rétablit dans ses droits, mais jamais publiquement, par contre, celui qui est débouté, crie à l’injustice sur tous les toits de toutes les avenues, de tous les boulevards et de toutes les rues adjacentes à ces appendices ! Allez comprendre quelque chose dans tout ce charivari ! Et pourtant, la loi est claire comme de l’eau de roche : toute décision de justice est automatiquement suivie de l’appel ou d’un pourvoi en cassation ! Sinon, dans les habitudes saines de la justice, quand le représentant du ministère public est informé d’un fait, il doit prendre toutes les mesures en vue de mettre fin à

la suspicion et au doute ! Un exemple a valu le poste à un bon procureur à un avenir radieux, bien noté, mais qui a été fauché en pleine carrière, par la faute du laxisme du chef de brigade qui avait fermé son mobile et donc privé le parquetier des nouvelles du crime qui a eu lieu dans un établissement scolaire.

L’affaire prit une autre tournure et le procureur attendait toujours l’appel du gendarme. Ce dernier était couvert par la loi, du fait qu’il relevait du parquet, mais le représentant du ministère public, non ! Il avait failli à sa mission. Il devait lui-même suivre les étapes de l’enquête, mais le parquetier a préféré attendre les coups de fil, qui n’arriveront jamais, à son bureau.

Le soir même, il était informé de sa soudaine mutation, loin des siens, avec tous les désagréments qui suivent cette punition. Tout cela est arrivé, à cause d’un abruti qui s’était oublié et l’affaire du jour, avec.

Le parquet, c’est l’exécutif et ce dernier dirige et protège par l’application de la loi, le pays !