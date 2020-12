L'Algérie est considérée comme l'un des pays les plus touchés par la pandémie du Covid-19 en Afrique. Elle est toujours en phase d'étudier le vaccin le plus sûr pour une éventuelle importation. À l'instar des autres wilayas, Constantine se prépare à une grande opération de vaccination. Des mesures adéquates ont été prises dans ce sens avec la mobilisation de tous les services compétents. Les centres hospitaliers de référence, entre autres, ainsi les scientifiques, s'informent et suivent l'évolution des vaccins déjà en usage dans d'autres pays, comme en Angleterre et aux USA.

Pour sa part, la Russie dont le vaccin Spoutnik 5 est sûr à 95%, confie avoir remis à l'Algérie toutes les données sur son vaccin à un organe de presse national. Elle est même prête à fabriquer ce vaccin en Algérie. Mais qu'en pensent les Algériens? Sont-ils psychologiquement prêts à recevoir le vaccin? Beaucoup restent sceptiques et méfiants, surtout en ce qui concerne les effets secondaires. De nombreuses choses négatives ont été dites sur les vaccins, ce qui laisse les citoyens dans la crainte. Néanmoins, ils font confiance en ce qui sera choisi par les autorités du pays, même si bon nombre d'entre eux ont un penchant pour le vaccin russe. Cependant, la majorité pense ne pas se faire injecter un produit qu'elle ne connaît pas.

D'abord, selon des personnes que nous avons abordées à ce sujet, «on n'a pas le même système immunitaire, vu qu'on ne mange pas la même chose, l'alimentation n'est pas la même, donc il n' y aura pas la même réaction après la prise du vaccin». Les mêmes personnes considérent que le taux est plus élevé chez les Occidentaux, par rapport à cette catégorie de personnes âgées qui sont les plus touchées.

À cela, ajoutent-ils, ces mêmes pays s'alimentent à partir d'une nourriture dérivée, faisant allusion aux OGM. Pour eux, «il faut développer notre propre médecine, notre recherche scientifique et donner l'opportunité à nos scientifiques de fabriquer un vaccin algéro-algérien». On note, par ailleurs, que certaines personnes sont prêtes à recevoir le vaccin qui sera accepté par l'Etat, en qui elles ont confiance et en finir avec cette pandémie qui a emporté des milliers de personnes. À ce jour, où l'Algérie connaît une baisse dans le taux de contamination, on dénombre 92.597 cas et 6.509 décès, avec 60.888 guérisons.