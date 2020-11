Le snapap organise, aujourd'hui, une journée de protestation et un rassemblement devant le rectorat afin d'exprimer son refus aux pouvoirs publics qui prévoient de récupérer les postes budgétaires vacants au niveau de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Dans un communiqué, le syndicat explique que «suite à l'information parvenue concernant la demande émanant du secrétaire général de la wilaya pour récupérer les postes budgétaires de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou destinés au recrutement, examens professionnels et promotions, afin de régulariser les pré-emplois dans d'autres organismes».

Justement en évoquant la régularisation des pré-emplois, l'on touche au problème des jeunes diplômés de doctorat et de magister qui enseignent dans cette même université de Tizi Ouzou comme vacataires et qui réclament leur titularisation. Ils sont en effet plusieurs centaines d'enseignants vacataires dont les emplois sont attribués dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle.

Ces derniers sont, à maintes reprises, montés au créneau par des journées de grève, des rassemblements devant le siège de la wilaya et même des marches pour réclamer des postes d'emploi permanents.

Toujours dans leur communiqué, les représentants syndicaux des travailleurs et employés de l'université notent que «l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou n'a pas eu de postes budgétaires depuis des années et les postes disponibles sont le fruit de récupérations, retraites, démissions et libération. Ce qui signifie que si ces postes sont cédés, il n'y aura plus de postes à l'avenir et les carrières des fonctionnaires de l'université seront bloquées».

Aussi, au vu du communiqué, l'université de Tizi Ouzou pourrait connaître des perturbations avec leur lot de difficultés pour les étudiants qui sont déjà sous pression à cause des conditions sanitaires induites par la pandémie de Covid-19.

Déjà par le passé, cette institution a rarement connu des années universitaires sans mouvement de grève. Ce qui a fait que beaucoup de nouveaux bacheliers évitent, dans leurs choix des filières, des spécialités enseignées à l'université de Tizi Ouzou à cause de cette image d'instabilité qui lui colle depuis quelques années.

Par ailleurs, il est à noter que la catégorie des jeunes diplômés qui enseignent comme vacataires à l'université de Tizi Ouzou a récemment organisé un rassemblement devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou pour justement réclamer la titularisation de leurs postes. Abordés, certains jeunes avec un doctorat ou un magister en poche, s'interrogent sur cette situation incongrue dans laquelle des diplômes supérieurs sont employés dans le cadre des dispositifs d'insertion professionnelle avec des salaires très bas.

Selon leurs aveux, les meilleures mensualités versées annuellement ne dépassent pas les 3000 dinars, et cela fait plus d'une année qu'ils ne sont pas payés.