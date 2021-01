Un taux de suivi mitigé a caractérisé la grève d'une journée, hier, des professeurs du cycle secondaire de la wilaya d'Oran à laquelle a appelé le bureau de wilaya du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Snapest) pour revendiquer l'amélioration de leur situation professionnelle et sociale, a-t-on appris du syndicat et de la direction de l'éducation. Un membre du Snapest, Mehdi Mehraz, a indiqué que ce mouvement de protestation a touché la majorité des lycées, avançant un taux de suivi de la grève, d'une journée renouvelable, de 80%. De son côté, le directeur de l'éducation de la wilaya, Slimani Arezki, a indiqué que le nombre des professeurs grévistes a atteint 119 professeurs sur un total de 3 775 professeurs du cycle secondaire, ce qui représente un taux de suivi de 3,15%. Dans un communiqué rendu public, le syndicat demande la satisfaction de plusieurs revendications professionnelles et sociales, notamment «la fixation des dates de virement des salaires et de la prime de rendement», ainsi que la «régularisation de tous les dossiers administratifs des professeurs» et «le règlement des litiges dans quelques établissements de l'éducation, à l'instar du lycée Emir Khaled d'Arzew». Parmi les autres revendications figurent «la révision du volume horaire d'enseignement et la prise en charge de l'encadrement dans de nombreux établissements scolaires affichant un manque». Le syndicat a également relevé «l'absence» du protocole sanitaire et les interventions «timides» de la direction de l'éducation dans les lycées où des cas de Covid-19 ont été détectés. Le syndicat a également insisté sur le règlement du problème d'hébergement concernant de nombreux professeurs demeurant hors de la wilaya et appelé à la participation du partenaire social dans les prises de décisions. Le directeur de l'éducation a rappelé, par ailleurs, qu'en début de la semaine en cours, il avait reçu des représentants du bureau de wilaya du Snapest avec qui il a abordé quelques dossiers, notamment celui concernant le mouvement des professeurs de l'enseignement secondaire qui a eu lieu en fin d'année scolaire précédente.