Stress! Depuis trois semaines, plus de 600 000 élèves et leurs parents vivent dans l'attente des résultats de l'examen du baccalauréat (bac). C'est l'angoisse la plus totale, surtout que la date officielle des résultats n'a pas encore été communiquée. Certaines sources avancent celle du 18 octobre prochain. D'autres parlent de ce week-end. Il semble en tout cas que ces résultats soient communiqués avant la fin du mois. Il est (très) probable que cela se fasse à la mi-octobre. D'ailleurs, des enseignants mobilisés pour la correction affirment que l'opération touche à sa fin. La seconde correction a débuté depuis plusieurs jours. Elle est sur le point de s'achever. Toujours selon les mêmes sources, les résultats semblent satisfaisants, surtout en ce qui concerne les filières scientifiques. Chose que confirme une étude faite par le Conseil des lycées d'Algérie (CLA). Ce syndicat autonome a mobilisé ses affiliés pour faire une estimation sur les résultats de cet examen national. Selon les constatations qu'ils ont faites lors de l'opération de la correction, le CLA prédit un taux de réussite qui avoisinerait les 50%, plus exactement 48.59%. Toujours selon la même étude, c'est la filière mathématiques qui arriverait en tête avec un taux de 60.48%. Elle est suivie des math-techniques avec 59,69%, ensuite de la filière des langues étrangères avec 58,87%. Ils seraient 43,06% des élèves en sciences expérimentales à avoir obtenu leur bac. Tandis que les lettres et philosophie ne seraient que 37,07% à avoir obtenu ce fameux sésame alors que ceux des sciences de gestion arriveraient en dernier avec 32,38% seulement. Il faut préciser que ces résultats ne sont que des estimations approximatives faites par un seul syndicat de l'éducation. Ils ne peuvent pas être pris comme argent comptant, même si cela donne la tendance qui se dessine pour cette cuvée 2020. Si ces résultats venaient à se confirmer, on serait face à une nette baisse par rapport à ceux de l'an dernier. Le taux de réussite était de 54,56%. Pourtant, au début des corrections, beaucoup d'enseignants parlaient d'un taux de réussite exceptionnel. Certains évoquaient même l'un des meilleurs de ces dernières années. Mais cela n'était que rumeurs qui ne se basaient sur aucune source concrète contrairement à l'étude approximative fourni par le CLA. Il n'en demeure pas moins que ces rumeurs jouent péniblement sur le moral des candidats, particulièrement en cette période de pandémie. Ils scrutent les réseaux sociaux et les medias en attente de la moindre information. Une situation horrible qui ajoute plus de tension à ces jeunes qui affrontent là leur première grande épreuve de la vie. Une date claire, comme cela s'est toujours fait, pour l'annonce des résultats afin de couper court à ces «bruits» de couloirs. Quoiqu'il en soit, le cauchemar de l'attente devrait prendre fin très bientôt. Ce sera un moment de joie pour certains et de tristesse pour d'au-tres. Ceux qui auront échoué devront se relever afin de revenir encore plus forts l'année prochaine, alors que ceux qui ont réussi seront face à un nouveau défi, celui des inscriptions universitaires et du choix des spécialités. Là aussi, il y aura des heureux et des déçus. Mais tous devraient sortir grandis de cette «épreuve» qui sonne comme leur entrée dans la vie d'adulte. Bonne chance à tous.!