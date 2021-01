Les lignes du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou ont repris, hier, leurs navettes, à la faveur de la reprise des transports ferroviaires, après près d‘une année d'arrêt dû à la pandémie de Covid-19.

Pour rappel, les services du Premier ministère ont annoncé, il y a quatre jours, la reprise graduelle des lignes ferroviaires, d'abord dans les quatre wilayas, considérées comme la banlieue de la capitale, puis les lignes de l'intérieur du pays le lendemain.

Avant-hier, ce fut donc au tour des lignes du téléphérique de la ville des Genêts de recevoir les premiers voyageurs.

Pour les personnes interrogées, cette reprise est un véritable soulagement car la circulation dans la ville de Tizi Ouzou a été très difficile durant l'arrêt des transports publics urbains. L'absence de ce moyen de locomotion a en effet, contraint les citoyens à utiliser leurs véhicules personnels, créant ainsi des embouteillages monstres dans les rues de la ville. Dès les premières heures de la matinée, les différentes entrées de Tizi Ouzou étaient bouchées, contraignant ainsi les travailleurs et autres personnes à attendre des heures, dans les embouteillages.

L'entrée en ville était un véritable calvaire durant toute la période de l'arrêt dû au confinement.

Avant-hier donc, les gens ont exprimé leur soulagement en voyant le téléphérique en marche. «C'est un moyen de transport qui s'avère indispensable pour notre ville. Le téléphérique a permis de réduire relativement la circulation automobile car les gens ont appris petit à petit à l'utiliser pour leurs déplacements, à la Nouvelle-Ville. La ligne de téléphérique reliant la ville à Redjaouna, où se trouve l'hôpital Belloua est également d'une grande utilité pour les milliers de visiteurs qui s'y rendent, pour voir leurs malades, sans attendre les transports urbains.

À rappeler, par ailleurs que le téléphérique de la ville de Tizi Ouzou a été mis en service il y a une année. Il a en effet été lancé pour la première fois le 12 janvier à l'occasion des festivités de la célébration de Yennayer, Nouvel An amazigh. «Nous allons mettre en exploitation le premier tronçon du transport par câble de la ville de Tizi Ouzou, à l'occasion des festivités de Yennayer. Un lancement intervenu après de multiples essais dont les premiers ont commencé durant

l'année 2019.

Les premiers essais techniques lancés par l'Eentreprise du métro d'Alger (maître d'ouvrage du projet) effectués entre les stations de la gare multimodale de Kef Naâdja (Bouhinoune, sortie sud-ouest de la ville) et celle du CEM Babouche, (Centre-ville). Ces tests techniques sont intervenus avant la mise en service partielle de ce moyen de transport où l'on a constaté la nécessité de procéder au déplacement de deux pylones électriques pouvant gêner le bon fonctionnement du projet, ce qui a retardé de près d'une année la mise en service, avec le retour sur place des entreprises réalisatrices, dans le but de lever cette contrainte.

À noter enfin que le premier téléphérique est d'une distance de 2,5 kilomètres comportant quatre stations devant être desservies par 65 cabines, permettra le transport prévisionnel de quelque 2400 passagers par heure et par ligne.