La tradition veut qu’après l’annonce d’un renvoi d’un procès où il y a des détenus, les avocats s’avancent pour demander la liberté provisoire de leurs clients. Ce n’est pas toujours évident que cela marche, les juges ne voulant pas prendre de risques inutiles, préfèrent voir les détenus en taule, le temps que les inculpés se débrouillent et que le tribunal tranche. Et il y a des exceptions à tout : Une ancienne avocate, bien assise sur son trente et un, s’approche de la magistrate en affichant son plus beau sourire et récite six lignes pour la liberté provisoire de son client poursuivi par l’ex pour non-paiement de la pension alimentaire :

«Voyez-vous madame la présidente, Hasni doit à ses cinq enfants la coquette somme de quatre-vingt millions de centimes. Qui d’autre que lui est capable de réunir la somme en quinze jours ? Je n’en vois pas d’autres franchement ; alors ou vous lui faites confiance et vous lui permettrez de sortir ou bien, le problème subsistera dans quinze jours et nous n’aurons pas avancé d’un iota dans l’affaire qui nous réunit !», marmonne l’avocate qui se rassoit aussitôt avec un large sourire, qui en dit long sur l’assurance qu’elle a transmise à la juge. Cette dernière qui a très bien suivi l’intervention de la robe noire et réfléchi entre-temps, dit à haute voix en direction de Hasni abasourdi :

« Inculpé, j’ai l’impression que Maître vous connaît pour prendre le risque de rassurer le tribunal qui va partager le risque de vous relâcher, le temps pour vous de ramasser la somme due aux enfants.

Alors, nous vous faisons confiance ; soyez à la hauteur de cette confiance.

Hasni est heureux et ne peut remercier sur place son conseil …