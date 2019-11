L’intoxication au monoxyde de carbone se produit après l’inhalation du gaz en question. Le monoxyde de carbone (CO) est un produit de la combustion des matières organiques dans des conditions d’apport insuffisant en oxygène. Il empêche l’oxydation complète en dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone n’est pas un simple point de vue. Il tue en silence. À Oran, les éléments de la Protection civile ont, depuis le début de l’année à ce jour, sauvé, d’une mort certaine 24 personnes âgées entre 2 et 52 ans. Les victimes sont constituées de 17 femmes et 7 personnes du sexe masculin. Durant la même période, l’on a toutefois déploré le décès de 5 individus dont trois femmes et deux hommes. Les dernières victimes en date remontent au mois de mai passé. Trois personnes d’une même famille sont mortes asphyxiées par le CO au niveau de la cité Jean de La Fontaine, située dans le quartier Gambetta. Il s’agit d’une mère âgée de 44 ans, sa fille de 17 ans et son fils de 7 ans. Auparavant, deux femmes sont mortes asphyxiées dans un salon de coiffure à Belgaïd. En décembre de l’année dernière, cinq femmes sont mortes en raison du monoxyde de carbone dans une habitation de la localité Paradis, dans la commune côtière de Aïn El Türck, à l’ouest d’Oran. Désormais, le ton est donné à la sensibilisation. D’autant plus que la période du grand froid s’est pointée de manière inaccoutumée cette année, avant l’heure. Manque-t-on de culture liée à l’utilisation du gaz de ville qui provoque des dégâts irrémédiables à la moindre erreur ? En tout cas, plusieurs wilayas du pays ont eu à déplorer, chaque saison hivernale, des drames et des décès, plusieurs personnes, des familles entières sont emportées par cette mort silencieuse, l’inhalation du monoxyde de carbone.