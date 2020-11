Les indicateurs de suivi de l'épidémie dans le pays et la circulation virale très active, mais surtout inquiétante, sont à l'origine de l'intensification de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus à Annaba. Djamel Eddine Berrimi, chef de l'exécutif, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Aussitôt l'aval donné par la tutelle, les pouvoirs locaux de la wilaya sont passés à la vitesse supérieure. La réunion, chapeautée, hier, par le wali, regroupant les acteurs en charge d'assurer cette guerre contre le Covid-19, a vu l'adoption d'une feuille de route, définissant les prérogatives de chaque acteur dans son domaine. En réalité, ce plan d'action consiste à remettre de l'ordre dans le comportement citoyen, qui est le premier facteur du rebond de la pandémie, avec sa négligence des gestes barrières. À cet effet, plusieurs décisions ont été prises par le premier responsable de l'exécutif, qui, notons-le, mise beaucoup sur l'implication de tout un chacun en ce contexte sanitaire très délicat. Un challenge des plus difficiles auquel sont confrontés la direction du commerce, les services de sécurité notamment, qui sont appelés à intensifier les contrôles, pour veiller au respect des mesures de prévention contre la pandémie, dans les espaces commerciaux, les lieux de restauration, les cafés et les moyens de transport entre autres.

La connotation du durcissement de ton du wali d'Annaba, atteste de l'inquiétante situation sanitaire qui prévaut dans la wilaya où deux à quatre cas de décès par le Covid-19 sont enregistrés chaque jour. Situation retenue en raison du relâchement dans les mesures de protection et la minimisation du danger de la pandémie par les citoyens. Face à cette indifférence et négligence démesurées, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, a décidé de renforcer les mesures préventives pour éviter la propagation virale. Il a été retenu, lors de cette réunion, l'intensification de la désinfection des établissements publics, dont les administrations en veillant surtout au port obligatoire de la bavette, ainsi que le respect des la distanciation sociale dans tout espace public. Dans le même contexte, le chef de l'exécutif a exigé le renforcement des opérations de contrôle et d'inspection, dans les espaces de commerces, grandes surfaces et autres lieux pouvant accueillir des personnes, cafés et fast-foods entre autres. Aux termes de cette même réunion, le wali de Annaba a interdit toute célébration de quelque nature soit-elle, mariages, funérailles ou autres. Sont également concernés par les inspections inopinées, les moyens de transport bus et taxis, où depuis quelques mois, le protocole sanitaire était relativement observé, notamment dans les bus. S'agissant du secteur de la santé, les responsables ont été instruits de maintenir leur vigilance et de rester mobilisés, afin d'assurer la prise en charge de patients en cas de contamination. Autre mesure drastique, celle de la fermeture des accès de la wilaya d'Annaba à partir de 23 heures, début de l'heure de confinement dans la wilaya d'Annaba. Tout contrevenant à ces restrictions s'exposera à des sanctions au motif de mise en danger d'autrui. Un danger sur lequel la conscience et la responsabilité de tout un chacun, sont fortement interpellées par le premier responsable de la wilaya d'Annaba. En effet, Djamel Eddine Berrimi a fait appel à une implication massive, pour plus de sensibilisation sur la délicatesse de la situation sanitaire dans la wilaya. Une délicatesse qui, a priori, ne semble pas inquiéter outre mesure la population annabie, car, il est important de souligner qu'en dépit des appels réitérés des autorités de la wilaya, aux citoyens, pour redoubler de vigilance et de continuer à se conformer aux mesures préventives, l'écho affiche une irrecevabilité générale. Un fait constaté tant chez la population que dans la plupart des commerces et autres espaces. Une impertinence morale qui risque d'être à l'origine d'un drame sanitaire aux conséquences démesurées. Pour cela, le wali d'Annaba a appelé au renforcement des opérations de sensibilisation, à partir des mosquées, à la radio, tout en comptant sur l'implication des médias dans cette lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.