De l’emploi via Facebook. Le chômage piquant motive l’aventure incertaine ; quitte à exposer sa vie au danger. Les éléments de la Gendarmerie nationale de Hassi Bounif viennent de mettre fin à la cavale des sept malfrats ayant escroqué deux jeunes de Tizi Ouzou, victimes d’un coup inédit, leur ayant fait miroiter, via Internet, monts et merveilles, se faisant passer pour des entrepreneurs de grande notoriété dans la wilaya d’Oran. Cette histoire a commencé au mois de mai dernier lorsque l’un des mis en cause a pu convaincre les victimes en recourant à leurs services afin de financer un projet dans lequel ils s’en sortiraient gagnants. Les deux jeunes, croyant dur comme fer, que l’affaire n’est pas à rater se sont déplacés tout de go vers la capitale de l’Ouest tout en avalisant le projet de leurs agresseurs en le finançant. Chose faite.

Les deux victimes, ne se sont pas rendues à Oran les poches vides. Bien au contraire, elles ont pris toutes leurs économies qui se sont envolées dès arrivées à destination. Attendues à la gare routière d’Oran par trois individus, les deux victimes ont été vite embarquées par leurs agresseurs. Les jeunes gens ont été aussitôt conduits dans la localité de Hassi Bounif où ils ont subi les pires supplices perpétrés par leurs agresseurs les ayant d’abord ligotés puis bandé les yeux. Après leur avoir subtilisé une somme importante et leurs portables, ils n’ont rien trouvé de mieux à faire que de jeter leurs victimes dans un endroit isolé. Ayant réussi à s’en sortir et se défaire des cordes avec lesquelles elles ont été ligotées, les deux victimes se sont aussitôt rendues dans les locaux de la Gendarmerie nationale de Hassi Bounif où, tout en y déposant plainte, ont raconté les moindres détails de leur mésaventure qui a failli leur coûter la vie.

L’enquête ouverte a abouti à l’identification des mis en cause, suivie de leur arrestation effective survenue cette semaine après tout de même de longues recherches, vu que les mis en cause se sont évaporés dans la nature. Poursuivi pour escroquerie, vol à l’aide d’arme blanche, un réseau composé de sept personnes a été démantelé. Lors de l’interrogatoire, les mis en cause ont tous reconnu les faits qui leur ont été reprochés.