Le commandement territorial de la Gendarmerie nationale a organisé une rencontre avec la presse locale. En présence aussi du responsable de la cellule d’information régionale, le colonel, commandant du groupement de Bouira, a présenté le bilan des activités pour l’exercice 2019. Les unités qui assurent une couverture estimée à 68% du territoire de la wilaya ont eu à traiter 1444 affaires liées, ayant conduit à l’interpellation de 224 personnes. Au regard des chiffres il ressort une baisse évaluée à 91 affaires en moins par rapport à 208. Ces affaires ont trait à des atteintes aux personnes, soit 575 dossiers, aux biens, soit 466 infractions, aux mœurs 122 cas, au recours à l’usage de faux avec neuf dossiers. Les unités et, dans le cadre des prérogatives définies par la loi, ont assuré 62 descentes dans des lieux suspects et qui ont abouti à la saisie de 72 329 bouteilles de diverses contenances, d’alcool, proposées à la vente illicite. Dans son combat quotidien contre la criminalité sous toutes ses formes, la Gendarmerie nationale de Bouira a saisi 22 495 psychotropes. Dans ce créneau il faut signaler une augmentation, comparativement à l’exercice précédent. Ces interventions ont abouti aussi à l’arrestation de 56 personnes. Une affaire de fausse monnaie a été enregistrée l’année écoulée. Dans le domaine de la cybercriminalité, les gendarmes ont enregistré 22 affaires et dénoué 15. Concernant la police spéciale, les brigades ont établi 1 813 procès-verbaux pour défaut de registre du commerce et 859 pour défaut de facturation.

12 331 kilogrammes de viandes impropres à la consommation ont été saisis et détruits.

1300 dossiers concernent le jet de déchets et gravats sur des lieux inappropriés. La circulation routière occupe une place importante dans le travail quotidien des différentes unités de ce corps républicain qui veut d’abord sensibiliser avant de sanctionner. L’année 2019 comme ses précédentes a été meurtrière avec 657 accidents sur les différents axes routiers de la wilaya. Grâce aux multiples opérations de sensibilisation, le nombre a été réduit de 60%, comparativement à l’année 2017. Une lecture des chiffres permet de conclure à la faute humaine dans la grande majorité de ces sinistres. Ainsi, on constate que 307 accidents sont à incomber aux chauffeurs, 34 au manque de vigilance des piétons, sept à l’état des véhicules, quatre à l’état des routes et un sinistre causé par les intempéries. Les causes essentielles des accidents restent l’excès de vitesse, avec 139 cas, les manœuvres dangereuses 34, la conduite en état d’ivresse avec trois accidents, 25 dépassements dangereux et 29 accidents causés par le non-respect de la distance de sécurité. Pour réduire le nombre de sinistres, la gendarmerie de Bouira a mené 502 opérations de sensibilisation. Dans son effort pour préserver les personnes et les biens et eu égard au danger que représentent les camions de gros tonnage sur les trois points noirs, des points de pesée ont été mis en place contre les camionneurs qui abusent de la surcharge parce que 17 wilayas transitent par Bouira, la descente de Djebahia, la sortie Est du tunnel de Bouzegza et la sortie d’Ahnif, sont des points noirs qui connaissent des sinistres en raison du trafic, mais aussi des dégâts causés par les camions qui perdent leurs freins en raison des charges parfois doublées. Les barrages et les radars ont permis d’établir 10 588 PV et le retrait de 5632 permis de conduire. Lors des débats et en réponse à une question relative à ces ralentisseurs sauvages sur la RN5, le commandement de la gendarmerie de Bouira a invité l’ensemble des partenaires à plus de rigueur pour combattre l’anarchie qui prévaut dans certaines localités où des citoyens réalisent des dos d’âne non conformes et qui sont quelquefois à l’origine des accidents. L’informel en bordure des routes est l’autre préoccupation pour la gendarmerie, mais aussi des exécutifs communaux qui doivent trouver une solution à ce phénomène. Pour l’éventuelle existence de dossiers de corruption, le colonel, chef du groupement, s’est retenu de faire une quelconque déclaration surtout que le corps est astreint à un droit de réserve vis-à-vis des justiciables et du parquet. Les journalistes ont été conviés à une sortie, samedi avec les brigades relevant du département de la circulation routière, à l’occasion d’une opération de sensibilisation destinée aux usagers de l’autoroute Est-Ouest.