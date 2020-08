Après plusieurs jours de traque, les éléments de la police ont réussi à arrêter les trois malfaiteurs et repris de justice ayant, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pris au piège un pauvre citoyen avec des armes blanches, après lui avoir volé ses papiers.

Les faits se sont déroulés au niveau de la daïra d'El Khroub, plus exactement à Massinissa. La victime qui réclamait ses papiers, était encerclé par ses agresseurs dont l'un le menaçait avec une épée. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, la sûreté de wilaya souligne que l'accusé principal se déplaçait d'un quartier à un autre pour fuir la police, jusqu'au jour où il est arrêté, après que la police a dressé un dispositif sécuritaire hermétique pour pouvoir le coincer dans l'un des quartiers d'El Khroub. Le communiqué ajoute que ses deux complices ont également été arrêtés. Les mis en cause sont âgés de 19 à 25 ans. En leur possession, la police a découvert des armes blanches dont celle avec laquelle la victime a été menacée. La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité l'émoi des citoyens de Constantine et d'ailleurs. Elle a été largement partagée ce qui a permis aux citoyens de dénoncer les agresseurs. Ces derniers devront répondre des chefs d'inculpation: menaces avec arme blanche, atteinte à la vie privée d'un citoyen après l'avoir filmé à son insu, chantage et diffusion d'images touchant à la dignité de la victime. Les mis en cause ont été présentés devant la justice, qui statuera prochainement sur cette affaire.