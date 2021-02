C’est le goût de la liberté, que les habitants de la wilaya d’Annaba ont retrouvé, avec la levée du confinement partiel à domicile. Cette ville et ces habitants, habitués à la vie mouvementée, ont été, en raison de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, contraints d’observer un confinement partiel à domicile. Calfeutrés dans leurs maisons, les habitants d’Annaba ont géré, tant bien que mal, cette crise sanitaire qui a endeuillé des centaines de familles annabies. Si le confinement partiel à domicile a été respecté par la majorité, certains ont bravé tous les interdits, ce qui n’a pas été de tout repos pour les services de sécurité.

La police, comme la gendarmerie, ses, 12 mois durant, fourni, au-delà de leur capacités des efforts, pour faire respecter le confinement général et le confinement partiel à domicile. Pendant une année, ces gardiens (de la paix) ont été confrontés à un entêtement citoyen, fatigant. Ce jeu du chat et de la souris était souvent, expliqué par l’insupportable et inhabituelle situation, pour les nantis de la vie mouvementée de Annaba.

De la verbalisation des uns au placement du matériel roulant en passant par l’arrestation des récalcitrants, les services de sécurité, sont parvenus à dissuader la majorité des habitants, quant au respect du confinement total ou du confinement partiel à domicile.

Les mesures de protection, le port des bavettes et la distanciation sociale, quant à eux, n’ont été que relativement respectés. Ces faits et ces situations ont été le dur quotidien tant pour les services de sécurité que pour les habitants d’Annaba.

Une population connue pour son rythme infernal de vie et de ses nuits mouvementées. Avec la levée du confinement partiel à domicile, Annaba a retrouvé ses couleurs et les Annabis ont renoué avec la vie nocturne. Il suffit de faire une virée du côté de la plage, pour constater la prise d’assaut de toutes les plages, la «promenade des Anglais» et tout le grand boulevard. Le flux des citoyens témoigne de l’engouement de cette population pour la vie d’avant la pandémie du coronavirus.