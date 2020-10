Depuis maintenant presque 15 jours ronds que les magistrats et les avocats se tiennent en respect devant une opinion publique qui ne comprend que dalle devant tout ce charivari créé par des robes noires à cheval sur les principes.

Des principes pas toujours partagés par les défenseurs des droits de l'homme et les juges qui détiennent, par la force remise gracieusement, la loi, la police de l'audience.

Le combat est initié par les avocats provoqués par le juge de la 1ère chambre pénale de la cour d'Alger qui a mis à la porte le bâtonnier Abdelmadjid Silini de la capitale sans ménagement. Alors là, mes amis, devant ce «sacrilège», tous les défenseurs, non seulement d'Alger, mais encore de tous le pays, et pardon du peu, plus de 40 000 se sont levés comme un seul homme, pour dresser une muraille, non pas imprenable, mais prête à commencer une guerre, à l'issue certaine: la victoire des conseils qui savent, depuis la nuit des temps, que leur lutte est sacrée, car il s'agit des droits des citoyens, donc, gagnable sur tous les plans! Souvenons-nous de la grande marche du Palais de justice de la rue Abane-Ramdane à l'APN, au boulevard Zighout-Youcef d'Alger, qui fit plier Belaïz et tous les services de sécurité de l'époque, dont se servaient les parents pour faire envoyer au lit et dormir les enfants les plus dissipés!

Aujourd'hui, unis et décidés à se débarrasser du pesant joug, à commencer du vieux loup Me Miloud Brahimi, toujours debout et redoutable, au tout jeune Me Miloud Seket, avide de savoir et ambitieux comme jamais, les avocats ont envie une bonne fois pour toutes, de se débarrasser des noeuds et chaînes en fer forgé, qui ligotaient leurs aînés en les empêchant de plaider en toute liberté, en faveur de leurs clients, assurés ainsi de la présomption d'innocence! C'est pourquoi en gelant momentanément leur grève, les avocats envoient au pouvoir une salve d'honneur, qui ne signifie nullement une baisse de la garde, mais une nuée de «directs» au menton de la chancellerie qui devrait prendre au sérieux l'avertissement des robes noires!