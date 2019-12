Las d’attendre, les postulants aux logements LSP de Draria, Alger, (cité des 2680 Logements) ont décidé de réagir. Ils organisent aujourd’hui une marche jusqu’à la wilaya d’Alger, avant de se rassembler devant le Palais du gouvernement. Ce chantier, planté sur les hauteurs d’Alger traîne depuis 2008. Entamé par l’entreprise Batigec puis repris par Condor construction, sans que les logements ne soient livrés. Les bénéficiaires ont frappé à toutes les portes allant de la wilaya au ministère de l’Habitat en passant par les médias écrits, électroniques et audiovisuels mais sans résultat aucun. N’est-ce pas que c’est scandaleux d’attendre un logement pendant plus de 10 ans et pour lequel on a dépensé la fortune de sa vie ? La patience a des limites.