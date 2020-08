Ce sont pas moins de 199 interventions liées à la réalisation de constructions sans permis et 119 autres relatives au commerce illicite, qui ont été menées en juin dernier par la brigade de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la sûreté d'Alger.

Les services de ce corps de sécurité agissent pour préserver les règles de l'urbanisme et de l'assainissement de la voie publique. Ainsi, la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la sûreté d'Alger a recensé, en juin dernier, 199 interventions liées à la réalisation de constructions sans permis. «Cinq d'entre elles sont relatives à des constructions non conformes au permis de construire délivré et 119 autres sont liées au commerce illicite», a précisé un communiqué des service concernés.

S'agissant de la protection de l'environnement dans son volet relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, 426 interventions ont été recensées. Elles ont concerné le jet et l'abandon d'ordures diverses ou le non-respect du système de collecte mis en place par les organismes concernés alors que 245 autres interventions sont relatives au dépôt, jets et abandon de déchets inertes résultant de l'exploitation de carrières et de mines et de travaux de démolition, construction et de réhabilitation. À ce bilan dégradant, il faut ajouter 40 autres interventions liées à l'obstruction de la voie publique en raison du dépôt ou abandon d'objets entravant la circulation ou constituant un danger pour le citoyen.

Les mêmes services ont mené une douzaine d'autres interventions pour jets ou dépôts sur la voie publique de déchets, d'ordures ou d'eaux usées pouvant engendrer une nuisance, a indiqué la même source qui ajoute que 11 décharges anarchiques ont été éliminées en collaboration avec les autorités locales. Il est de circonstance de dénoncer haut et fort la création de ces décharges illicites par des citoyens dont la résidence est limitrophe.

Concernant le volet relatif à l'hygiène et à la santé publique, ces mêmes services ont procédé à cinq interventions liées aux jets de cadavres d'animaux ou de déjections d'origine animale, au lieu de les ensevelir comme l'exige la réglementation. Concernant la protection et la promotion des espaces verts, les brigades de la protection de l'environnement ont recensé «un seul cas» relatif aux jets de déchets dans des espaces verts hors des endroits et dispositifs réservés à cet effet, s'est-on réjoui dans le communiqué.