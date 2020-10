Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a transmis, samedi soir, aux familles des victimes de l'explosion de gaz survenu dans le courant de l'après-midi à El Bayadh, les sincères condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune et celles du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Le ministre a ordonné la prise en charge totale des victimes et l'ouverture «immédiate» d'une enquête sur ce douloureux accident qui a fait six morts et 16 blessés.

Beldjoud a informé que deux hélicoptères de la Protection civile ont procédé au transfert rapide des blessés, dont l'état est critique, vers Alger et Oran, pour leur prise en charge.

Le ministre de l'Intérieur a également indiqué qu'il avait donné des instructions aux services de sécurité pour l'ouverture «immédiate d'une enquête approfondie pour situer les causes et les responsabilités», soulignant que «la justice suivra son cours». Il a ajouté que les familles sinistrées, suite à cet accident, «seront prises en charge à partir de cette nuit».

Beldjoud est arrivé peu auparavant sur le lieu de l'accident en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf et le président-directeur général de la Sonelgaz, Chaher Boulakhras,

Le ministre a déclaré qu'une cellule de crise de wilaya a été constituée dès la survenue de l'accident. Celle-ci, qui comprend un certain nombre de secteurs dont les services techniques et ceux chargés de déterminer les dégâts, doit aboutir «à des résultats précis» et «associer les comités de quartiers». Beldjoud, qui a rencontré les familles des victimes et les représentants de la société civile, au siège de la wilaya, a annoncé qu' «une visite sera programmée très prochainement à la wilaya d'El Bayadh, afin de s'enquérir des préoccupations des citoyens et oeuvrer à leur trouver des solutions».

Le ministre a ordonné au wali d' «établir des rapports sur les responsables qui n'ont pas été à la hauteur afin que des mesures soient prises dans ce sens conformément aux directives du président de la République».

De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s'est engagé à examiner les revendications des habitants relatives au secteur de la santé, particulièrement la réalisation d'un complexe mère et enfant et d'un service des urgences médico-chirurgicales.

La délégation a assisté, hier, à l'enterrement des victimes de ce malheureux accident.

Quatre blessés ont été évacués dans la nuit de samedi à dimanche vers Alger à bord de deux hélicoptères, a indiqué la direction de la Protection civile de la wilaya.

L'évacuation de ces blessés, dont l'état a été jugé grave, a été menée par le groupement aérien de la Protection civile pour une prise en charge au niveau de l'hôpital de Douéra (Alger).

Suite à ce tragique accident, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté les condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes et a dépêché «en toute urgence», sur les lieux, les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour s'enquérir des incidences de cet accident et de prendre toutes les mesures indispensables à la prise en charge des sinistrés.