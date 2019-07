Suite à la proportion alarmante des feux de forêts survenus durant ce week-end, notamment au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bordj Bou Arréridj, d’importantes mesures de prévention et de lutte contre ce sinistre, ont été prises par la direction générale de la Protection civile (Dgpc) avec la mobilisation de trois colonnes mobiles et un soutien permanent des unités d’intervention des willayas concernées par ces incendies.

Les mesures d’intervention rapide, souligne la Dgpc dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction, sont les fruits d’une application des instructions du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf. Ce dispositif de lutte contre les incendies de forêts a été renforcé par l’interaction d’un appui aérien assuré par deux bombardiers d’eau afin de mieux assurer la protection de la population mise parfois en danger, et les agglomérations urbaines situées aux abords des zones forestières, et le couvert végétal y attenant.

Il faut savoir que du 1er juin au 14 juillet, les actions de secours déployées par les éléments de la Dgpc ont permis l’extinction de 479 incendies de forêts, maquis et broussailles, qui ont généré 708,66 hectares de dégâts de forêts, 837 ha de maquis et 1 259 ha de broussailles, sachant que 85% des incendies de forêts ont des causes inconnues.

L’intensité des feux de forêts en Algérie s’est accentuée entre 2009 et 2017, dépassant les normes avec 2 380 foyers par an avec les wilayas les plus affectées, qui sont celles du Centre et de l’Est. Parmi les dommages économiques engendrés par ces feux, les chiffres entre 1 et 1,5 milliard de DA de pertes en bois et en liège chaque année, ont été avancés.

L’Algérie est considérée parmi les pays les plus exposés aux feux de forêts dans le Bassin méditerranéen, avec une moyenne de 2 000 foyers d’incendies parcourant plus de 36 000 hectares par an, ce qui représente 1% de la superficie totale boisée.