C'est une véritable zone de turbulence que traverse la zone minière d'Ouenza, dans la wilaya de Tébessa où, les jeunes chômeurs ont renoué, hier avec la revendication, pour signifier une fois de plus leur besoin à l'emploi, apprend-on de source minière. La frange des protestataires était composée, a précisé la même source, de chômeurs, dont la plupart sont des candidats admis au concours de recrutement, organisé en 2019, par la direction des mines de fer à l'Est, à l'Ecole supérieure de gestion à Annaba. Des dizaines de protestataires ont fait irruption dans la mine, d'autres sont montés sur le convoyeur à bande de la mine, paralysant son activité. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont menacé d'un suicide collectif, ont rapporté les mêmes sources. L'action était motivée, selon notre source, par l'impatience gagnant les dizaines d'admis audit concours, qui, selon les précisions apportées, appréhendent l'incertitude d'un éventuel recrutement, en raison, nous dit-on, du flou de la situation. En réponse à nos indiscrétions, notre source a révélé que, les résultats du concours auraient été annulés par la direction des mines de fer à l'Est, prétextant des irrégularités, dans la liste des 128 candidats retenus. Les comportements des uns et des autres, traduisent, nous fait-on savoir, le malaise d'un état d'âme meurtri par le chômage. Les admis au concours de recrutement se sont indignés du comportement de la direction, qui maintient l'annulation de la liste des admis. Bien qu'ayant réussi au concours avec toutes les conditions requises, les gestionnaires de la zone minière d'Ouenza, ont procédé au recrutement de quelques individus, dont certains n'ont pas concouru, ont dénoncé les protestataires. Des travailleurs de ladite mine de fer, sont intervenus pour tenter d'apaiser les tentions, mais peine perdue. Les contestataires ont revendiqué la présence du P-DG en personne, a fait savoir notre source. Selon celle-ci, celui qui a été informé de la situation, aurait promis le recrutement des admis au concours et quelques-uns parmi les éliminés. Pour rappel, cette affaire dite «concours de recrutement», a fait en janvier 2020 l'objet d'une enquête judiciaire. Engagée par le parquet de Laouinette, sur instruction du procureur de la République, de la même instance juridique suite à une plainte déposée à son niveau. Les résultats de l'information prise en charge par la brigade financière-économique, de la sûreté de Tébessa, ont révélé que, le concours de recrutement de la Société des mines de fer d'Ouenza, était entaché d'agissements douteux. Il s'agit, selon les éléments de l'enquête, de l'élimination frauduleuse de candidats.