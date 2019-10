La session extraordinaire programmée par l’Assemblée populaire de la wilaya pour discuter du budget supplémentaire de Béjaïa a été perturbée par deux actions de protestation. La première a été tenue devant le portail d’entrée du siège de la wilaya de Béjaïa. Des dizaines de chrétiens protestants de plusieurs régions du pays ont observé un sit-in, devant le siège de la wilaya de Béjaïa pour dénoncer les fermeture des églises et les pressions que subissent les membres de l’ église protestante en Algérie (EPA). « Non aux fermetures injustes des églises », « Halte à la fermeture des églises », « Pour l’application de l’article 42 de la Constitution » ont été autant de slogans portés sur des banderoles et scandés par les manifestants sur fond de chants chrétiens. « Neuf lieux de cultes chrétiens relevant de l’Eglise protestante sont fermés depuis le début de l’année sous des prétextes qui ne tiennent pas la route » indique un protestataire qui relève « le droit de pratique de culte garanti par la Constitution », s’indignant par la même occasion » des empêchements multiples qui entravant son exercice ». pour le pasteur de l’Eglise protestante de Béjaïa.

« nous dénonçons vigoureusement les atteintes au droit de culte et nous exigeons la réouverture immédiate des églises fermées », mettant en exergue « l’absence de réponse aux dossiers de demande d’autorisation que l’EPA avait introduits, conformément aux instructions du ministère de l’Intérieur, depuis plusieurs mois, auprès de la Drag de Tizi Ouzou et de Béjaïa ». C’est pourquoi, fait-il comprendre, «cette vague de fermetures actionnée par les walis, notamment à Béjaïa et à Tizi Ouzou». Les manifestants se sont unanimement insurgés contre cet état de fait et se sont montrés déterminés à lutter jusqu’à rendre effective l’application de l’article 42 de la Constitution » avant de menacer de recourir à d’autres actions en cas du maintien des persécutions dont ils font l’objet. A l’intérieur du siège de la wilaya, une autre manifestation se tenait en parallèle. Elle était l’œuvre des élus APC et APW du RCD qui protestent contre le bureau de l’APW qui ne leur a pas transmis le document en débat dans les délais. « Nous n’avons reçu le document que la veille de la session. Ce qui nous prive de l’opportunité de le débattre sereinement et dans des délais suffisants reconnus par la règlement intérieur de l’APW », explique un élu. A noter que la session de l’APW de Béjaïa a été convoquée pour la répartition du budget supplémentaire pour l’année 2019.