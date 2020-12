Ce n'est pas la totalité des résultats escomptés par les populations annabies, qui ont observé des mois de Hirak, pour forcer le changement de leur vie. Ces administrés qui endurent encore les difficultés d'un quotidien fait de médiocrité sociale à tous les niveaux. Depuis le laisser-aller, le laxisme, la léthargie jusqu'à l'indifférence en passant par la dégradation de la vie sociale, entre autres désagréments, les populations d' Annaba, voient le chemin vers une «Nouvelle Algérie», encore loin et plein d'embûches. «J'ai perdu tout espoir de voir un jour la situation s'améliorer», a dit Hakim, jeune chômeur. Pour lui et ses semblables: «Ce sont des promesses auxquelles nous avons cru mais en réalité ce n'était que du ‘'boulitik''». Les administrés de ce département de l'Est du pays, dont les droits à la citoyenneté sont bafoués, semblent en perte d'espoir quant à un quelconque changement. Sans évoquer l'aspect économique qui, selon les Annabis, est une brèche inaccessible en raison des affres qui l'on réduit à néant par les prédécesseurs gérants du secteur, les propos se sont focalisés sur la gestion du quotidien social de la vie. Bien que les responsables locaux, notamment les élus, le P/APC en l'occurrence, font semblant de répondre aux exigences des populations, la situation ne fait qu'empirer. A priori, ils n'ont pas saisi la portée du discours du président sur la Nouvelle Algérie, ou bien ils ne veulent pas anticiper, car, se sachant partants à l'issue des législatives anticipées, ils ont décidé d'entretenir leur statut, à travers des déclarations, juste pour la forme. Les uns hors connexion, comme le P/APC d'El Hadjar, ou encore de Sidi Amar, dans le laisser-aller, a transformé la commune en douar grandeur nature. Pour ne citer que ces exemples, qui traduisant l'indifférence des élus d'Annaba aux différents discours du chef de l'Etat, et même au processus de l'Algérie nouvelle. Ces présidents d'APC qui font de la «figuration», juste le moment d'une visite officielle, sont pour la plupart rongés par la dissolution de leur Assemblée, mettant en stand-by, la gestion de leur circonscription communale. Du chef-lieu de la wilaya d'Annaba jusqu'à Chétaibi en passant par El Bouni, Sidi Amar et El Hadjar, entre autres, la situation est chaotique. De la précarité du cadre de vie due aux décharges publiques, à la dégradation des cités et zones urbaines et autres désagréments, cela témoigne de l'indifférence des élus. Les mouvements de contestation pour une raison ou une autre, sont également, «titrés» du malaise social dans cette wilaya, dont les responsables ne daignent même pas écouter le citoyen. C'est pour dire que rien ne va à Annaba où les élus sont occupés à se destituer les uns les autres. De leur côté, leurs administrations imposent leur loi, face à des citoyens en quête d'une oreille attentive à telle ou telle préoccupation. Si l'anarchie est une caractéristique à Annaba, la criminalité sous toutes ses formes, depuis quelques temps, se manifeste. Bien que les services de sécurité donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour tenter d'y lutter, la situation reste insoutenable, en raison du relâchement social dans la wilaya. Situation défrayant toutes les chroniques, de par ce laisser-aller qui commence à faire parler de lui. Les citoyens se demandent «à quoi sert un responsable quant il n'assume pas ses responsabilités». «Là où vous allez on ne vous reçoit pas, soit le responsable est absent ou il est en réunion». Et pourtant le président de la République a, à moult reprises, insisté sur le rapport administration-citoyen. Ces rapports dont les ponts ont été coupés des années durant, n'ont finalement pas été encore restaurés. Conséquence directe sur la confiance qui, jusqu'à preuve du contraire, ne semble pas être réhabilitée entre les deux parties, du moins à Annaba. Ces situations et bien d'autres, portées à la connaissance de certains élus, qui apparemment, c'est leur parole contre celle des citoyens. Pour les uns, «les portes de leurs bureaux sont ouvertes pour tout citoyen», pour les autres, «les préoccupations citoyennes n'en finissement jamais». Des arguments indignes d'élus, envers ceux qui ont placé leur confiance en eux. si l'on tient compte du quotidien des citoyens, «La Nouvelle Algérie aura encore de bonnes longues années pour trouver son chemin pour Annaba», a souligné un président de commission dans l'APW. C'est à se demander, comment conçoivent les élus de cette wilaya «cette Nouvelle Algérie?» Celle-ci n'est pas uniquement la prise en charge des zones d'ombre. De l'avis des Annabis «c'est toute la wilaya d'Annaba qui est une zone d'ombre». La wilaya d'Annaba n'est pas sortie de l'ombre, même après le Hirak et même avec toutes les instructions du président de la république. Hormis la prise en charge des zones enclavées, en matière de raccordement au réseau d'eau, d'électricité et gaz, rien n'a changé. «Nous faisons ce que nous pouvons, a expliqué un élu de l'APC de Sidi Amar. Le méme élu a souligné que le travail à Annaba consiste à superviser les projets déjà en cours de réalisation, dans le secteur de l'habitat et autres.» Le reste n'est que du bouillon pour les morts», pour notre interlocuteur, il faut une baguette magique pour secouer les choses à Annaba surtout». C'est dire qu'à Annaba, un rappel à l'ordre serait nécessaire...