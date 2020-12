S'il y a bien un commerce complètement décimé par la pandémie de Covid-19, c'est bel et bien celui des cybercafés. Déjà laminé par la généralisation d'Internet via les téléphones portables, ce commerce, florissant, il y a de cela quelque temps, a complètement disparu cette année. Mais que sont devenus les jeunes commerçants qui vivaient de cette activité? Sur le terrain, la situation est dramatique. Cette catégorie de commerçants a été complètement anéantie et jetée dans la marge.

En effet, les cybers n'existent plus même si les locaux sont toujours ouverts. Lorsque l'on entre dans un de ces commerces pourtant nombreux, l'on est accueilli avec un sourire et un hochement d'épaule signe que les postes ne sont plus opérationnels. «Bonjour, y a un poste pour me connecter?», demandions-nous à la réceptionniste d'un cyber situé au coeur de la ville de Tizi-Ouzou. «Bonjour, désolée, les postes ne sont pas opérationnels. On fait les photocopies et l'impression seulement», répond- elle, confuse.

Pour trouver un cyber encore «vivant» après le passage du Covid-19, nous avons choisi le lieu favorable par excellence à cette activité. Et ils étaient très nombreux, ces commerces dans cette partie de la ville. Nous nous sommes rendus à «La tour», situé à proximité du pôle universitaire

«Bastos» qui a pris les proportions d'une autre ville, ces dernières années. Les cybers étaient très nombreux au point où l'on en trouvait à chaque coin de rue. Mais, là, c'est le désert. Tous étaient fermés. Nous avons demandé à des étudiants de nous en montrer un.

«Il n'existe plus de cyber ici. Ceux qui restent encore ouverts ne font que des photocopies de documents et des polycopiés au tarif étudiant. Toutefois, notre interlocuteur nous oriente vers un cyber situé dans une ruelle difficile à trouver. « Bonjour, on veut un poste pour une connexion.» Notre interlocuteur, très occupé nous fait signe de la main que notre demande n'a aucune suite. «Nous faisons des photocopies et de l'impression et des demandes d'émigration», nous répond-il occupé à saisir sur son micro.

En fait, après des discussions avec les étudiants qui étaient sur place, la situation devenait plus claire. Les cybers n'assurent plus de connexion mais ils ont trouvé un débouché encore rentable. «Après le confinement, nos commerces étaient ruinés. On n'avait plus aucun sou. Pourtant, il fallait bien trouver une rentrée d'argent. Les impôts et la Casnos sont impitoyables» explique un jeune tenancier d'un cyber à «Bastos» qui explique que l'ouverture de son commerce tient uniquement à d'autres activités, telles que les polycopiés pour étudiants et les demandes de visas et autres démarches d'émigration.

Si aujourd'hui, les cybercafés sont encore un commerce existant dans la nomenclature des services concernés, ils doivent être supprimés, car sur le terrain, ils n'existent presque plus. Les aides inclues dans les mesures prises pour faire face aux conséquences de la pandémie n'aident pas à faire vivre un commerce déjà mort. «À quoi serviront ces 30.000 DA? À vivre une année? À payer les impôts et les Casnos? Les cybercafés ne sont désormais qu'une histoire ancienne qui a vécu un laps de temps» affirme un jeune propriétaire d'un cyber.

En fait, la pandémie a touché beaucoup de commerces mais les cybers ont été anéantis. L'on peut signaler également les dommages causés aux agences de tourisme et de voyages mais qui pourront redémarrer après le retour des transports aériens et maritimes. Pour tirer la sonnette d'alarme, quelque 40 agences de voyage, se sont réunies au mois d'octobre dernier pour le lancement d'une organisation «La fédération nationale les agences de tourisme et de l'hôtellerie». Une structure qui devait défendre ces agences en cette période marquée par la crise qui a frappé ce secteur, suite à la propagation de la pandémie de Covid-19 et les restrictions prises par la suite.