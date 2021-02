Depuis cinq jours, il est impossible de rallier Béjaïa et Tizi Ouzou par le littoral. Pour une histoire de liste de pré- bénéficiaires de 60 logements sociaux de la commune de Beni Ksila, qui n'est pas du goût de certains habitants, le trafic routier est bloqué entre deux wilayas voisines.

La circulation routière sur la RN24 est bloquée depuis cinq jours et dans les deux sens au niveau du village Houari Boumediene, commune de Beni-Ksila, par des protestataires qui remettent en cause la liste des bénéficiaires des 60 logements sociaux.

Pour les mêmes raisons, les Routes nationales 9, 26 et 12 ont subi, par intermittence le même sort, depuis le début de l'année.

Le fléau des fermetures de routes, qui durait jusque-là, une journée s'est développé de manière inquiétante pour durer des journées. Un drame qui ne dit pas son nom, mais qui prend des proportions alarmantes avec des dégâts collatéraux, dont l'un s'illustre à travers les accidents de la circulation, qui sont légion dans la contrée de Béjaïa. Pas plus loin qu'hier, deux accidents s'y sont produits avec au bout un bilan de huit blessés, dont certains ont été graves. Le dérapage d'un véhicule léger, immatriculé 19, suivi d'un renversement vers le bas- côté de la chaussée, sur la RN24 à hauteur de la décharge de Boulimat, commune de Béjaïa, a causé des blessures à trois hommes.

Le lendemain, vers 6h54, un autre dérapage sur la RN9, a donné lieu à 5 blessés, tous des hommes âgés entre 26 à 34 ans. Il est vrai que seuls les spécialistes peuvent établir le lien entre les fermetures de route et les accidents, il n'en demeure pas moins que la tension que provoquent ces fermetures influe considérablement sur le comportement des conducteurs. Ces derniers, par la répétition de ce phénomène, deviennent tendus et agissent mal, qui pour rattraper le temps perdu, car n'ayant pas été informé, qui par le ras-le-bol de ce fléau, qui tend à devenir un sport local d'autant plus que les autorités refusent d'intervenir l'encourageant implicitement. Autant pour les chauffeurs, la souffrance des usagers des Routes nationales à Béjaïa se poursuit pour la deuxième semaine consécutive. Il est arrivé que durant les journées du dimanche, les habituels automobilistes des RN 9, 12, 24 et 26 vivent un sérieux calvaire, en raison de la fermeture à la circulation de ces axes routiers qui relient Béjaïa à d'autres wilayas, notamment Tizi Ouzou et Sétif. De ce fait, la wilaya de Béjaïa se retrouve toujours paralysée par la fermeture de routes, artères, ainsi que la voie ferrée. Ces habitants et les visiteurs qui, même s'ils comprennent les raisons ayant motivé les manifestants à investir de cette manière les routes, n'arrivent pas à prendre la mesure de la répétition, impunément de ce fléau.

La colère prend place et ce traduit par des comportements assez dangereux sur la vie d'autrui. A l'image de ces accidents, qui sont entre autres, des dégâts collatéraux de ce fléau routier. Ces mouvements de contestation entraînent à chaque fois une anarchie et des embouteillages interminables sur les routes secondaires empruntées dans l'espoir d'arriver à destination.

Les usagers pénalisés par ce fléau interpellent à chaque fois les hautes autorités pour mettre un terme à ce phénomène qui n'a de cesse de bouleverser leur vie. Autant pour les suicides et autres maux de la société, les sociologues et les spécialistes doivent s'investir dans la recherche des explications à ce fléau, qui cause des dégâts incommensurables à l'économie, la santé publique et le bien-être en général