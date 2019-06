Le représentant du ministère public près le tribunal pénal de la cour d’Oran vient de requérir la sentence maximale à l’encontre de 11 personnes, dont deux gendarmes. Les mis en cause, ayant constitué une bande de malfrats, se sont spécialisés dans l’escroquerie, en faisant miroiter des projets pharaoniques à rafler par des hommes d’affaires, leur exigeant le versement de la «tchipa». Ainsi, cette bande a délesté ses victimes de 50 millions de dinars. Toute cette histoire a vu le jour l’an dernier lorsque les éléments la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale ont eu vent d’un renseignement sortant de l’ordinaire. Il s’agit de cette information faisant croire que d’importantes personnalités font la pluie et le beau temps dans le domaine des affaires. L’enquête les a conduit aux mis en cause, c’est-à-dire les escrocs alors qu’ils se faisaient passer pour des hommes influents. S’en est suivie alors la vague d’arrestations où deux gendarmes à la retraite, dont un ex-officier, étaient dans le lot. Dans les locaux de la Gendarmerie nationale, les victimes ont toutes été unanimes à dire que l’enjeu porte le sceau d’une importance quantité de déchets ferreux à exporter vers un pays dont le nom n’a pas été cité. Celle-ci (la quantité de déchets en question, Ndlr) a, selon les enquêteurs, été estimée à 50 000 tonnes de différents produits usagés. Lors de plusieurs de leurs rencontres, le gendarme en retraite ne trouvait rien de mieux à faire, pour convaincre, que de se faire passer pour un colonel de l’Armée nationale populaire pendant que son acolyte, le policier, versait dans l’usurpation de fonction en s’arrogeant le poste, qu’il n’a jamais occupé, de premier responsable des transactions commerciales auprès de la Sonatrach. En somme, les mis en cause ont tout simplement joué le rôle de courtiers sans grande notoriété, hormis leurs coups qui reposent sur l’escroquerie. D’ailleurs, ils ont déjà été condamnés à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Gdyel, ex-Saint-Cloud, à 30 km à l’est d’Oran.