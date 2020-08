Depuis l'arrivée de Belgacem Zeghmati, le ministre de la justice, garde des Sceaux, à la barre du navire «magistrature», il y a un peu plus d'un an, il n'est pas un seul semestre qui passe, sans que nous ayons une protestation émanant d'un magistrat non nommé au poste spécifique qu'il a demandé maintes fois. L'ambitieux juge regrette amèrement que cette fois encore, il a été marginalisé, ignoré, écrasé et oublié! L'expression à quatre mots tuants, est de lui seul. Le dernier en date, rencontré le soir-même de la levée d'audience du Conseil supérieur de la magistrature, ce juge nous a avertis que le point inhérent à la carrière des magistrats, n'a pas été abordé, ce qui explique que le Conseil supérieur de la magistrature, enfin libre de ses mouvements, a été obligé de laisser ouverte cette session ordinaire. C'est de bon augure, car nous sommes sûrs que des négociations vont avoir lieu et tout ira bien! Pour le ministre qui a vu d'autres situations plus sensibles, plus dramatiques, et plus alarmantes, cette «égratignure» fera souder encore mieux les rangs des magistrats dont la majorité ne court pas derrière un poste spécifique, Il faut préciser que le nombre de magistrats en exercice frôle les

6000 et quelques poussières, alors que ceux qui courent derrière un poste de responsabilité, n'arrivent pas au demi- millier. Reste maintenant les points noirs de la justice que Zeghmati devrait s'atteler à blanchir. Nous pensons à l'information, toute l'information qui touche à la marche de la justice. Fini les laconiques communiqués émanant du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, qui est pourtant, de nos jours, «libéré» par l'absence au sein du Conseil supérieur de la magistrature, des représentants de tous les corps de police! Il suffit que depuis les couloirs feutrés du ministère de la Justice, sortent des infos authentiques, avalables et vraies pour que le citoyen soit une bonne fois pour toutes, rassuré autour des speechs de Belgacem Zeghmati! Ce dernier est en train d'essayer d'avoir le maximum de magistrats derrière la marche de la justice, sans dommage! La preuve?

Ces mouvements faits et défaits, en un minimum de temps, l'ont été, pour avoir une unité autour de la magistrature qui devrait connaître des jours meilleurs!